金河成直跳大聯盟 韓職旅美五虎將比一比

原本在韓國職棒打培證英雄隊的全能25歲游擊手金河成，已透過入札制度，與美國職棒的聖地牙哥教士隊簽下一紙四年2500萬美金的合約，挺進職棒最高殿堂，沒有意外的話，2021年就能在大聯盟賽場上看到他。他是史上僅第五位，從韓職直跳大聯盟的韓國籍野手，前四位分別是姜正浩、金賢洙、朴炳鎬、黃載均，而這四人，最早以此方式進入大聯盟者為姜正浩，他跟海盜簽約也不過是2014年年底、六年前的事情而已，因此韓職的韓國野手，在離開韓職隔一年即上大聯盟的案例，是棒球界非常近期的發展。

本文的討論不包含秋信守、崔熙燮、崔智萬等韓國野手，因為他們是在業餘轉職業時，就已經赴美發展，從小聯盟開始打起，最後才升到大聯盟發光發熱。這裡所討論的，只包含已經在韓國打職棒多年，透過入札或自由球員制度挑戰美職，最後成功打進大聯盟的韓國野手。老實說，筆者自己也滿意外，這種類別的球員在金河成之前，只有四個人，而且全發生在近六年內，顯然是很近的趨勢。

中文古語說：「鑑往知來。」為了稍微對金河成的未來和可能的發展，理出一點方向、頭緒，筆者整理了在他前面四位前輩的數據和資料，並稍微介紹他們在大聯盟的發展。

姜正浩

赴美首張合約：四年1100萬美金

赴美前韓職總數據（2006~2014） 902場出賽、打擊三圍.298/.383/.504、139轟、三振率16.9%、保送率10.9% 赴美前韓職最後一季數據 117場出賽、打擊三圍.356/.459/.739、40轟、三振率21.2%、保送率13.6% 大聯盟生涯總數據（2015~2019） 297場出賽、打擊三圍.254/.331/.466、46轟、三振率23.2%、保送率7.3%

姜正浩在韓職曾單季打出40轟，挑戰大聯盟時也有很好的表現，但多次酒駕以及一次酒後亂性造成名譽大受影響，經過官司纏訟後再也打出不像樣的水準，終於遭到海盜釋出。 歐新社資料照片

姜正浩在離開韓職前，也是一名游擊手。2012年以前，他只能算是具中長程砲火的打者，可年產10到20支的全壘打、.800左右的攻擊指數OPS，但從2012年開始，他演化成攻擊指數上看.900，全壘打年產量可穩定突破20支的重砲。2014年，姜正浩變身超級賽亞人，在117場比賽內就揮出40轟，長打率達到破表的.739，因而吸引到美職球探的注意，進而被海盜隊簽下。

在當時，史上還沒出現過韓職韓國野手直跳大聯盟的案例，所以美職球團對韓職韓國野手直接祭出大聯盟合約的門檻比較高，不容易點頭答應，畢竟沒有前例可循。海盜在這個領域意外地成為了先鋒角色，簽下第一位這樣的選手，用很具誠意的四年複數年合約延攬姜正浩，而姜正浩頭兩年在大聯盟的表現也沒讓他們失望，打出佳績，擔任三壘手表現稱職外，打擊也能繳出超過.800的攻擊指數。要不是後來因為自己酒駕累犯問題葬送前程，姜正浩在大聯盟應該還能強個好幾年。

姜正浩當年赴美時，第一個賽季為28歲，比金河成大了三歲。由於年紀、變身超級賽亞人前的長期數據沒有到非常頂尖、過去缺乏類似先例等因素，海盜那時給姜正浩的合約是四年1100萬美金，是金河成的一半還不到。但姜正浩毫無疑問是此類別球員中，至今在大聯盟成功度最高的選手。

金賢洙

赴美首張合約：兩年700萬美金

赴美前韓職總數據（2006~2015） 1131場出賽、打擊三圍.318/.406/.488、142轟、三振率10.5%、保送率12.5% 赴美前韓職最後一季數據 141場出賽、打擊三圍.326/.438/.541、28轟、三振率10%、保送率16% 大聯盟生涯總數據（2016~2017） 191場出賽、打擊三圍.273/.351/.368、7轟、三振率16.6%、保送率10%

金賢洙在美職只待了短短兩季，首季在金鶯95場出賽還有.302的打擊率、6支全壘打。第二季在金鶯和費城人總計96場出賽只有.231的打擊率和1支全壘打。他隔年重回韓職，馬上就以.362成績拿下打擊王。 歐新社資料照片

雖然身份是外野手，但金賢洙是此類球員中，赴美前打擊成績，跟金河成最接近的一人。跟金河成一樣，金賢洙在赴美前，並沒有打出像姜正浩那種如賽亞人般的全壘打產量，大概就是落在20到30支之間，但比起姜正浩，金賢洙的優勢在於選球出色、擊球率較高、不容易被三振。

赴美首年，金賢洙在金鶯打出佳績，95場出賽，標準化攻擊指數OPS+達到116，上壘率.382更是亮眼。然而，來到第二年，大聯盟各隊投手對他更熟悉、開始針對其弱點做攻擊時，金賢洙似乎無法針對對手的調整做反應，成績大幅衰退，加上其守位（左外野）價值偏低、被取代性高，故他沒能長期在大聯盟站穩腳步。

從金賢洙的案例可以推斷，金河成來到大聯盟，應該也能打出水準之上的打擊數據，但是否能長期維持，還得看他的調整能力。在這方面，運動能力和協調性看似比當年金賢洙更好、赴美年紀也比金賢洙（大聯盟首年28歲）輕的金河成，做得比前輩出色的機率滿高的。

朴炳鎬

赴美首張合約：四年1200萬美金

赴美前韓職總數據（2005~2015） 868場出賽、打擊三圍.281/.387/.564、210轟、三振率24.5%、保送率13.2% 赴美前韓職最後一季數據 140場出賽、打擊三圍.343/.436/.714、53轟、三振率25.9%、保送率12.5% 大聯盟生涯總數據（2016） 62場出賽、打擊三圍.191/.275/.409、12轟、三振率32.8%、保送率8.6%

朴炳鎬2014、15年在韓國職棒打出52、53轟的怪物成績，隔年挑戰美職來到雙城隊，雖然215個打數中還有12轟，但打擊率只有.191。2018年他重回韓國職棒，馬上又打出43轟成績，而且打擊率高達.345。 美聯社資料照片

朴炳鎬在韓職就是三振率偏高的全壘打型重砲，型態非常鮮明。雖然在赴美的前一年，他在韓職揮出超過50轟，而且長打率跟當年的姜正浩一樣，超過.700，但當時已經有一些美職球探認為，朴炳鎬的揮棒機制漏洞太多，面對到大聯盟更快的球速、更犀利的變化球，他沒辦法打出足夠的擊球率，去撐起堪用的打擊數據（雙城球探明顯不是這群球探的其中之一）。

結果真如這些球探所想， 朴炳鎬的高三振率問題在美職被徹底放大，在大聯盟他甚至打不出超過兩成的打擊率。最終朴炳鎬自己都覺得難堪，選擇放棄合約第三和第四年的薪資，自請離隊，重投韓職懷抱。朴炳鎬目前仍是此類球員中最失敗的案例，想必也是之後大聯盟各隊在評估韓國職棒野手時，會多加考慮、心態更加謹慎的一大原因。

金河成的打擊型態跟朴炳鎬差很大，所以教士球迷或許不用太擔心相同的事情，會發生在金河成身上；但當年會讓朴炳鎬打到信心全失的緣由，應該不只是三振率過高、擊球率過低的球技瑕疵而已，文化適應不習慣可能也是因素之一。金河成到美國後，是否能做好文化生活層面上的調適，亦值得觀察。

黃載均

赴美首張合約：小聯盟合約附帶春訓邀請

赴美前韓職總數據（2007~2016） 1184場出賽、打擊三圍.286/.350/.436、115轟、三振率16.5%、保送率8.2% 赴美前韓職最後一季數據 127場出賽、打擊三圍.335/.394/.570、27轟、三振率11.8%、保送率8.8% 大聯盟生涯總數據（2017） 18場出賽、打擊三圍.154/.228/.231、1轟、三振率26.3%、保送率8.8%

黃載均2017年在大聯盟處女秀首安就是全壘打，但整季在教士隊52個打數僅8支安打，也就只有那一支全壘打。 美聯社資料照片

黃載均在2015年球季結束後，就已經請母隊樂天巨人將他放入入札競標制度，但沒有美職球隊把他標下。這一點，或許就已經說明黃載均在美職球探心中的評價。隔年成為自由球員的他，透過巨人隊奉上的小聯盟合約，一圓赴美打球的夢想，也登上了大聯盟，但其實力顯然無法在職棒最高殿堂生存，因此在墊底的舊金山巨人隊過個水之後，隔年又回到了韓職。

以守三壘為主的黃載均，無論赴美前的實力，還是年紀（29歲），都是這四人中，跟金河成相距最遠的，所以他的經歷最沒有參考價值。雖說如此，黃載均的案例突顯出，即便在韓職打出一年的絕佳成績，並不代表就能在美國獲得很多的大聯盟出場機會，而韓職跟大聯盟之間的競技水準，也還是有一段不小的落差。

金河成

赴美首張合約：四年2500萬美金

赴美前韓職總數據（2014~2020） 891場出賽、打擊三圍.294/.373/.493、133轟、三振率13.7%、保送率10.4% 赴美前韓職最後一季數據 138場出賽、打擊三圍.306/.397/.523、30轟、三振率10.4%、保送率12.1% 大聯盟生涯總數據（2021~？） 未知

看完具有類似經歷的四位前輩案例後，可以發現，金河成是韓國人從韓職直跳美職，最備受看好的一員，不僅合約長度追平過去最高的四年，總價值更是比朴炳鎬多出一倍還有剩。比起前輩們，金河成具備的最大優勢是年紀（25歲）、運動能力（速度非常快、盜壘能力佳）、守位（游擊，但不排除被調往二壘，或被改造成內外野都可守的工具人），當然，他那兼具長打和高擊球率的打擊也是一大賣點；此外，金河成從19歲起，就展現超齡穩定性，過去六個球季的打擊發揮都相當靠譜、高低起伏不大，這點也會給予投資球隊比較大的信心。

雖然金河成不是沒有失敗的可能性，可是不少美國媒體和專家都相當看好他，認為如果他不是韓職球員的話，應該能排進今年美職的百大新秀榜內。另外也有專家分析，金河成未來的模板可能會是葛雷格里歐斯（Didi Gregorius）、瑟古拉（Jean Segura）、透納（Trea Turner）等人的綜合體，如此評價可說是相當高。

當然，結果究竟為何，還有待時間來證明，不過金河成已經是近年最有機會，為在大聯盟愈趨弱勢的亞洲野手爭一口氣的球員了，就讓我們一起期待他在聲勢日益壯大的教士隊的表現吧。