MLB／小熊才剛送走達比修有 名記曝連明星捕手也要賣

為了清出薪資空間,小熊季後將許多主力球員擺上交易檯面,日前也開出第一槍,將王牌投手達比修有交易至教士,不過「USA TODAY Sports」記者奈丁格(Bob Nightengale)在推特發文表示,小熊也打算交易主力捕手康崔拉斯(Willson Contreras)

2016年贏得世界大賽冠軍後,小熊當年奪冠主力即將走完新秀合約,而近幾年也開放各隊詢問布萊恩(Kris Bryant)、貝茲(Javier Baez)的報價,而在疫情蔓延的2020賽季,球團不斷虧損也加速推動了小熊重建的決心。

奈丁格認為,康崔拉斯可能是小熊下個交易對象,明年賽季結束後他將迎來第二次仲裁資格,屆時可能獲得740萬美元年薪,對比市場大熱瑞爾穆托(J.T. Realmuto)開出5年1億美元的價碼,康崔拉斯的性價比如此之高可望吸引許多球隊爭取。

2016登上大聯盟的康崔拉斯,當年也隨著小熊奪冠,曾入選過兩次全明星賽,今年則是首度入選金手套入圍名單。

The Chicago #Cubs, after trading Yu Darvish and non-tendering Kyle Schwarber, are now extensively shopping catcher Willson Contreras. Contreras is projected to earn at least $5 million and perhaps as much as $7.4 million in salary arbitration, per @mlbtraderumors