MLB／小熊才剛送走達比修有 名記曝連明星捕手也要賣

為了清出薪資空間，小熊季後將許多主力球員擺上交易檯面，日前也開出第一槍，將王牌投手達比修有交易至教士，不過「USA TODAY Sports」記者奈丁格（Bob Nightengale）在推特發文表示，小熊也打算交易主力捕手康崔拉斯（Willson Contreras）

2016年贏得世界大賽冠軍後，小熊當年奪冠主力即將走完新秀合約，而近幾年也開放各隊詢問布萊恩(Kris Bryant)、貝茲(Javier Baez)的報價，而在疫情蔓延的2020賽季，球團不斷虧損也加速推動了小熊重建的決心。

奈丁格認為，康崔拉斯可能是小熊下個交易對象，明年賽季結束後他將迎來第二次仲裁資格，屆時可能獲得740萬美元年薪，對比市場大熱瑞爾穆托(J.T. Realmuto)開出5年1億美元的價碼，康崔拉斯的性價比如此之高可望吸引許多球隊爭取。

2016登上大聯盟的康崔拉斯，當年也隨著小熊奪冠，曾入選過兩次全明星賽，今年則是首度入選金手套入圍名單。