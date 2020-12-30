MLB／改披教士戰袍很期待 史奈爾：他們知道怎麼打球

未能從世界大賽第六戰遭提前換下的陰霾中走出的史奈爾(Blake Snell)，日前經交易改披教士戰袍，這位前塞揚得主坦言有些震驚，但轉戰充滿年輕且眾多天賦的教士陣中，史奈爾也對即將到來的新賽季感到相當期待。

季後深陷交易傳聞，史奈爾也向球團表達留隊意願，但一向精打細算的光芒仍選擇將這位王牌放進包裹，史奈爾也坦言交易進展有些快速：「交易確定當下我非常難過，但教士真的很想要我，他們盡一切辦法想得到我的加盟，我很感謝他們。」

季後大肆補強的教士接連收獲史奈爾、達比修有以及韓職明星游擊手金河成，再加上陣中原有主砲馬恰多(Manny Machado)塔提斯（Fernando Tatis Jr.)，讓外界認為教士有與道奇一爭國聯西區龍頭的實力，史奈爾也興奮表示：「這是一支充滿樂趣的球隊，在他們每一次打擊當中都充滿自信。」

儘管克里文格（Mike Clevinger）明年賽季無法回歸，但先發輪值中仍有派戴克（Chris Paddack）、拉梅特(Dinelson Lamet)等年輕好手，加上同樣交易來的達比修有，教士有望再次搶進季後賽，史奈爾說：「這支球隊知道怎麼打球，甚至有競逐世界冠軍的能力，這是令人十分開心的事。」