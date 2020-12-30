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送走悲傷的2020年 盤點「21號」經典球星風采

聯合新聞網 / 陳志強
「Z魔神」葛蘭基以控球精準著名，算是現役21號球員中屬一屬二的大咖！ 2020 Topps Stadium Club
「Z魔神」葛蘭基以控球精準著名，算是現役21號球員中屬一屬二的大咖！ 2020 Topps Stadium Club

2020年對體育迷來說是遍嘗心酸與痛苦的一年，年初的籃壇傳奇布萊恩（Kobe Bryant）意外驟逝，棒壇方面也有諸多名人堂等級的球星離開人世，包括蝴蝶球翹楚尼可羅（Phil Niekro）、布魯克（Lou Brock）、福特（Whitey Ford）、卡萊恩（Al Kaline）、席佛（Tom Seaver）、吉布生（Bob Gibson）和摩根（Joe Morgan），每個訃聞都令人心頭為之一震、湧起無窮感傷與無盡感觸，共七位古柏鎮聖殿的選手在今年向球迷告別，更是歷年來最多的一次。

吉布生(左一)、席佛(左二)、福特(右一)等多位名人堂球星都在今年相繼過世，讓球迷更感悲傷。 2020 Panini Immaculate 球員卡
吉布生(左一)、席佛(左二)、福特(右一)等多位名人堂球星都在今年相繼過世，讓球迷更感悲傷。 2020 Panini Immaculate 球員卡

還好時序到了年末，某種程度又代表新希望的開始、象徵「新生」，揮別2020年，即將迎來2021年，且讓我們回顧過往的「21號」背號使用者有哪些舉足輕重的大人物、以及現役球員又有哪些21號，值得好好關注和留心。

談到「21號」，最偉大的「神獸」便是左投手華倫史潘（Warren Spahn），他除了大聯盟生涯首年穿16號以外，其餘球員生涯都背著21號奮戰，長達20年，因為第二次世界大戰置身戎馬生活（還曾因槍傷而獲頒勳章表揚），他的大聯盟生涯在初期便空白了三年（1943-1945年），但1946年「復出」即拿下8場勝投、防禦率控制在3以下，隔年勇奪21勝，屢屢入選明星賽，成為當時最叱吒風雲的頂尖投手之一，有13個球季單季20勝，1957年拿下賽揚獎並助勇士隊奪冠，生涯累積363勝（史上左投手最多勝）、5243.2局和3座防禦率王，豐功偉業成就斐然。

美國職棒史上最大咖的21號投手，當推最多勝左投史潘。 2015 Topps 球員卡
美國職棒史上最大咖的21號投手，當推最多勝左投史潘。 2015 Topps 球員卡

退休後史潘依舊把生活奉獻給了棒球，先後擔任大都會助理教練、紅雀球探、印地安人投手教練、日本職棒廣島鯉魚投手教練、天使隊小聯盟投手教練等職務，1999年被《The Sporting News》選進史上百大傑出球員，排名正好是和背號一樣的第21名，同年奧克拉荷馬運動博物館創立華倫史潘獎（註），頒給每年球季的最佳左投手。本季獲獎的藍鳥柳賢振正是第一位獲得此獎的亞洲球員。史潘雖於2003年逝世，但精神不朽。

另一位精神永存的21號是海盜克萊門提（Roberto Clemente），除了菜鳥年穿13號以外，其他18個年頭都是披21號上演美技、在球場全力奔馳，生涯12次金手套、15度明星賽、4座打擊王、2枚冠軍戒指，生涯剛剛好達成3000支安打，熱心公益的他卻在賑災空難中殞落，徒留英魂憑弔，讓世人不勝唏噓。以他為名的獎項亦把他的理念、情操傳承下去，將影響力發揚光大。

最著名的21號打者則是生涯剛好300安打的前海盜球星克萊門提，他在賑災途中遇上空難，未能在球場上退休，更是讓球迷特別懷念。 2019 Topps 球員卡
最著名的21號打者則是生涯剛好300安打的前海盜球星克萊門提，他在賑災途中遇上空難，未能在球場上退休，更是讓球迷特別懷念。 2019 Topps 球員卡

除了史潘和克萊門提，「21號長期使用者」還有穿了17季的歐尼爾（Paul O'Neill）、桑德森（Scott Sanderson）、15季的克萊門斯（Roger Clemens）和索沙（Sammy Sosa），皆是昔日的投打經典巨星。

至於現役的21號則是野手弗瑞茲爾（Todd Frazier）使用最久，於紅人發跡的他生涯之初就穿21號，只有在2017年在洋基、今年回鍋大都會後穿別的號碼而已，21號和他有著十季緣份，明年將滿35歲的弗瑞茲爾有機會持續推進這個數字。現役最知名的「21號投手」是太空人葛蘭基（Zack Greinke），皇家、天使時期穿23號，到了道奇後改穿21號至今，累積8個球季，近年達成生涯200勝里程碑，明年「合約年」可望締造「生涯3000局」（目前2939局），37歲的「怪咖強投」，如今也是看一場少一場了。

弗瑞茲爾是21號愛號者，不論換到哪支球隊，他都會儘量選擇21號。只是在洋基隊時，21號是前球星歐尼爾的背號，雖然沒被球隊退休，但他「坎站」不夠，球迷不讓他穿。 2017、2019 Topps 球員卡
弗瑞茲爾是21號愛號者，不論換到哪支球隊，他都會儘量選擇21號。只是在洋基隊時，21號是前球星歐尼爾的背號，雖然沒被球隊退休，但他「坎站」不夠，球迷不讓他穿。 2017、2019 Topps 球員卡

「壞事會結束，好事會到來」，對於2020年和2021年，我們是如此期待著。

註：近三年得獎者分別為柳賢振、柯賓（Patrick Corbin）和史奈爾（Blake Snell）。

克萊門斯

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