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MLB／遭交易卻渾然不知 達比修有：我手機沒響阿...
今(29)日教士與小熊完成涉及7人的大型交易，其中包含日籍強投達比修有，但這筆驚動聯盟的大交易，身為包裹之一的達比修有卻在推特上發文表示，不知道自己已經遭到交易。
小熊除了送出達比修有外，也附帶捕手卡拉提尼（Victor Caratini），教士則是送出先發投手戴維斯（Zach Davies），以及4名農場排名前20的新秀，分別是第11的普瑞西亞多（Reginald Preciado）、第13的凱塞（Owen Caissie）、第15的梅納（Ismael Mena）和第16的桑塔納（Yeison Santana），加上昨(28)日的史奈爾交易案送出的4名潛力大物，教士展現強大的補強決心。
まだ決まってないです。— ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) December 29, 2020
https://t.co/m02nTS0iVV
在大聯盟官網還沒公布消息前，達比修有先是在推特發文寫下：「還沒有正式確定。」，後來再度發文表示消息已經確定，但他無奈說：「但是我手機沒響阿...」，也引來同為日籍投手前田健太虧：「我當時也是一樣啦！」
自分のトレードが確定したみたいな情報が有力な筋から出てきだしたけど、自分の携帯は鳴りません。— ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) December 29, 2020
どういったシステムなんでしょうか？
これは僕の時と同じシステムですね。 https://t.co/Cjnr1Vhz09— 前田健太(Kenta Maeda)マエケン (@maeken1988) December 29, 2020
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