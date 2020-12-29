MLB／遭交易卻渾然不知 達比修有：我手機沒響阿...

今(29)日教士與小熊完成涉及7人的大型交易，其中包含日籍強投達比修有，但這筆驚動聯盟的大交易，身為包裹之一的達比修有卻在推特上發文表示，不知道自己已經遭到交易。

小熊除了送出達比修有外，也附帶捕手卡拉提尼（Victor Caratini），教士則是送出先發投手戴維斯（Zach Davies），以及4名農場排名前20的新秀，分別是第11的普瑞西亞多（Reginald Preciado）、第13的凱塞（Owen Caissie）、第15的梅納（Ismael Mena）和第16的桑塔納（Yeison Santana），加上昨(28)日的史奈爾交易案送出的4名潛力大物，教士展現強大的補強決心。

在大聯盟官網還沒公布消息前，達比修有先是在推特發文寫下：「還沒有正式確定。」，後來再度發文表示消息已經確定，但他無奈說：「但是我手機沒響阿...」，也引來同為日籍投手前田健太虧：「我當時也是一樣啦！」