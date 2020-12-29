MLB／「不了解為何無法上場」 桑契斯吐心聲抱怨洋基

2020賽季以先發捕手之姿於開幕戰登場的桑契斯（Gary Sanchez），但在季後賽僅出賽3場後慘遭冷凍，由東岡凱爾（Kyle Higashioka）接替先發捕手位置，近日桑契斯也向「ESPN」透露心聲。

桑契斯接受「ESPN」官網作家瑪莉(Marly Rivera)訪問時表示，看著隊友盡一切努力拿下比賽，自己卻只能坐板凳，心裡頭很不是滋味，「在我的職業生涯當中，無論是大聯盟或小聯盟，(坐板凳)這種事從來沒發生過，他們需要我接捕一天休息一天，或者接捕兩天休息一天，並試著去改善狀況。」

「進入季後賽後，我感覺狀況更好，並渴望做出貢獻，我一直支持著我的球隊，但事實上他們從來沒有告訴我說為什麼我要坐板凳，我不了解我為何無法上場。」

自從2016年站穩大聯盟後，桑切斯寫下多項打擊紀錄，新人年出賽23場就擊出11支全壘打為隊史最佳、在27歲以前就有兩度以上達成30轟賽季，成為大聯盟歷史第四人，而生涯出賽421場就轟出115發全壘打，為歷史第三快。

不過防守方面一直是桑切斯最頭痛的問題，在過去五個賽季中，桑切斯發生多達52次捕逸為全聯盟最多，本賽季與王牌投手柯爾(Gerrit Cole)搭配不順，季後賽也遭東岡凱爾取代先發位置。