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MLB／道奇56號最佳選手 郭泓志不死鳥傳奇登上官網

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟官網今釋出各隊每個背號最佳選手，前旅美好手郭泓志所身穿的56號也登在道奇名單當中。 歐新社
大聯盟官網今釋出各隊每個背號最佳選手，前旅美好手郭泓志所身穿的56號也登在道奇名單當中。 歐新社

大聯盟官網今釋出各隊每個背號最佳選手，前旅美好手郭泓志過去在道奇牛棚表現精彩，所身穿的56號也登在道奇名單當中，在這支經營超過百年的球隊當中佔有一席之地。

郭泓志於2005年登上大聯盟，一開始擔任先發投手表現起伏，加上數度受到傷勢困擾，從2009年後專任牛棚，並在2010年投出精采表現，當年繳出1.20防禦率成為道奇隊史單季最低防禦率的紀錄保持人，不但創下開季連續36個打席沒有被左打者打出安打的紀錄，隨後更是入選明星賽，成為台灣史上第一人。

道奇隨隊記者賈尼克(Ken Gurnick)也以「克服傷痛與投球失憶症後成為明星球員」描述郭泓志的大聯盟生涯，詮釋了小小郭的「不死鳥傳奇」

喜愛網羅亞州球員的道奇也有著東方面孔上榜：齋藤隆所身穿的44號、朴贊浩的61號以及99號的柳賢振。

另外中職新洋投也有2人入選，中信兄弟簽下的新洋投歐尼爾(Onelki Garcia)以道奇98號登榜；悍將剛簽下的尼加拉瓜籍右投傑斯（JC Ramirez），則以過去在天使單季拿下11勝的表現，成為66號最佳選手。

可惜的是台灣球迷最熟悉的「洋基40號」並非「沉默的王牌」王建民，洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）挑選的是今年因染疫過世的明星後援投手麥丹尼爾（Lindy McDaniel），他是洋基隊史穿40號最久的球員，比王建民與塞佛里諾（Luis Severino）的5季還多，總計在洋基6年拿下58次救援成功，防禦率僅2.89。

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