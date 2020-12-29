MLB／教士內野星光熠熠 金河成定位板凳出發？
暌違多年闖進季後賽的教士，季後仍大肆補強，今(29)日傳出與韓職培證英雄當家游擊手金河成達成協議，加上先前盤來的史奈爾及可能加盟的達比修有，教士補強可說是沒有極限。
上個賽季金河成在韓職的打擊三圍高達.306/.397/.523，外加30支全壘打，自從2014年金河成以18歲稚齡登上一軍後，生涯繳出2成94打擊率、.866的OPS(上壘率+長打率)值，金河成可以說是過去幾季最穩定的打者。
目前教士內野陣容星光熠熠，金河成最熟悉的三、游守位分別由馬恰多（Manny Machado）及塔提斯（Fernando Tatis Jr.)兩位主力坐鎮，也讓外界認為金河成可能將改守較為陌生的二壘，但根據球團消息人士透露，教士並沒有把主戰二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）移往外野的想法，也代表開季後金河成可能將從板凳出發。
金河成合約細節尚未公布，但根據《紐約時報》報導，金河成的年薪將可能落在600萬至700萬美元間。
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