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MLB／不在乎守位重疊 教士搶下韓籍強打金河成

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
韓職英雄隊游擊手金河成「輸出」大聯盟，已同意與教士隊簽約。 聯合報系資料照
韓職英雄隊游擊手金河成「輸出」大聯盟，已同意與教士隊簽約。 聯合報系資料照

25歲韓職英雄隊游擊手金河成「輸出」大聯盟，他的去向決定，他已同意與教士隊簽約，球團尚未證實簽約與合約內容，據傳為一紙至少4年的合約，年薪約700萬到800萬美元。

金河成效力英雄7季，本季繳出打擊率0.306、上壘率0.397、長打率0.523，帶有30發全壘打，以重砲游擊手的身分，透過入札制度挑戰大聯盟，為今年市場上的搶手內野貨，多支球隊向他伸出橄欖枝。

金河成於12月2日提出入札申請，經過近1個月的長考，他已在本周稍早搭機赴美體檢，今天消息傳出他已確定與教士簽約，合約內容尚未公布。

金河成在韓職時期多守游擊與三壘，教士在這兩個位置已有塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和馬恰多（Manny Machado），金河成是否適合教士隊形曾引起討論，但球團內部評估他也能在二壘勝任愉快，而新秀工具人柯朗沃斯（Jacob Cronenworth）則可移防外野。

大聯盟官網也點出，教士簽下金河成，顯示了球隊並不太在意隊形上是否需要他，而是單純認為他夠好，也可靈活運用，不在乎他的守位是哪，而道奇近年為了追逐冠軍的一系列補強，也同樣顯示了這樣的作風。

教士 大聯盟 Manny Machado

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