MLB／換來史奈爾還不夠 教士傳即將收下達比修

大聯盟今冬進補，好料一一進了教士隊的胃裡，繼昨天與光芒隊交易換來塞揚投手史奈爾（Blake Snell），還可望完成另一筆重磅交易，收下小熊隊日籍強投達比修有，最快今天就將定案。

達比修有今年在縮水賽季繳出8勝3敗、防禦率2.01，國聯塞揚票選高居第2，與小熊的6年1.26億美元合約還有3年要走，球團將他上架打探市場行情，吸引買家上門，求冠若渴的教士態度最積極。

報導指出，教士想要一起收下達比修有與他的御用捕手卡拉提尼（Victor Caratini），但目前還不清楚教士端出的菜。

芝加哥媒體分析提到，艾普斯坦（Theo Epstein）請辭總裁，由霍耶爾（Jed Hoyer）接手大位後，他認為為了小熊的未來好，勢必要做些艱難的決定，但當時多數人都覺得他指的是幾位將成為自由球員的野手，但現在看來，也包括了這支球隊的最強先發投手（達比修有）。