MLB／美媒：光芒釋出賽揚強投史奈爾 包裹交易教士4人

美國多家媒體今天報導，美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒隊同意，將隊中2018年賽揚獎（Cy Young Award）左投史奈爾（BlakeSnell）交易到聖地牙哥教士隊。

根據報導，教士獲得史奈爾後，將釋出4名球員給光芒，包括前途看好的投手帕提諾（Luis Patino）、捕手梅西亞（Francisco Mejia）、杭特（Blake Hunt）及右投威考斯（Cole Wilcox）。

28歲的史奈爾職業生涯戰績42勝30敗，投身職棒以來5個球季都效力於光芒。他迄今先發108場，平均防禦率3.24，共主投556局，有648次三振和232次保送。

根據新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，這筆交易正等待審核醫療紀錄後做最後確定。MLB網站表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對財務影響是這筆交易的原因之一。

史奈爾在2019年3月與光芒隊續約，簽下5年5000萬美元合約，現在已經進入第三個球季。他的薪資在2021年將來到1050萬美元，他將在2023年球季後成為自由球員。

史奈爾在2018年獲賽揚獎，那個球季他投了180又2/3局，拿下21勝5負，擁有1.89的防禦率；他2019年球季因受傷，戰績掉到6勝8負，防禦率來到4.29；但在2020年60場比賽的賽季中，史奈爾交出4勝2敗和3.24防禦率的成績。

另外，光芒獲得的4名球員中，21歲的帕提諾今年為教士隊出賽11場，投了17又1/3局，交出21次三振、14次保送，防禦率5.19。儘管他投入大聯盟首季所交出的數據並非很了不起，但這位右投被認為是棒球界前景最看好的投手之一。