日職／與巨人最後一年合約 陽岱鋼維持年薪3億日圓

旅日球星陽岱鋼的明年球季薪水出爐，巨人隊公布已與他完成例行換約，維持3億日圓年薪（約台幣8150萬元），明年將是他與巨人5年合約的最後一年。

陽岱鋼來到巨人4年，表現未達身價，今年出賽數38場更是寫下轉隊後新低，合計63打數敲出15安打、1轟，打擊率只有2成38，球團今天宣布已與他完成例行性的換約，年薪維持3億日圓。

從2017年加入巨人至今，陽岱鋼每年年薪都維持3億日圓，最後一年合約仍是這個數字，也讓他持續穩坐明年旅日台將最高年薪寶座，左投陳偉殷的2億700萬日圓（約台幣5620萬元）居次。

陽岱鋼今年在一軍出賽空間有限，多數時間都待在二軍，二軍監督阿部慎之助對他的態度有高度評價，認為他正面、積極的訓練態度，對年輕球員來說將是典範。