MLB／教士重量級交易得王牌史奈爾 光芒作物收穫滿滿
據MLB記者Jeff Passan報導，聖地牙哥教士發動重磅交易，從坦帕灣光芒得來賽揚左投史奈爾（Blake Snell），光芒也從教士農場洗劫4名高順位農場球員。
BREAKING: The San Diego Padres are finalizing a trade to acquire former Cy Young winner Blake Snell from the Tampa Bay Rays for prospects.— Jeff Passan (@JeffPassan) December 28, 2020
教士先前就傳出陣中王牌克里文格（Mike Clevinger）進行韌帶移植手術（Tommy John），因此補強先發戰力成為當務之急，他們擁有聯盟排名第一的農場體系，也代表教士發動交易的本錢十足深厚。
而今他們將農場排名第3的帕提諾（Luis Patino）、第7的威爾考克斯（Cole Wilcox）、第14的杭特（Blake Hunt）和曾經的大物捕手馬喜亞（Francisco Mejia）打包出售，對善於養成的光芒來說無疑是份大禮。
史奈爾還擁有3年控制權，接下來三年的薪資分別為1050萬、1250萬、1600萬美元，對於眼下目標就是爭冠的教士隊來說無疑是筆勢在必行的投資。
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