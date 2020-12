MLB／教士重量級交易得王牌史奈爾 光芒作物收穫滿滿

據MLB記者Jeff Passan報導,聖地牙哥教士發動重磅交易,從坦帕灣光芒得來賽揚左投史奈爾(Blake Snell),光芒也從教士農場洗劫4名高順位農場球員。

BREAKING: The San Diego Padres are finalizing a trade to acquire former Cy Young winner Blake Snell from the Tampa Bay Rays for prospects.