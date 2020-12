MLB／入札期限剩10天 巨人王牌菅野智之5隊在搶

讀賣巨人王牌菅野智之距離入札期限(明年1月7日)僅剩10日,據MLB記者Jon Morosi報導,有5支大聯盟球隊還在競爭。

Tomoyuki Sugano's Jan. 7 signing deadline is approaching, and I'm told multiple teams remain in pursuit: Blue Jays, Padres, Giants, Mets, Red Sox. @MLB @MLBNetwork