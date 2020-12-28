MLB／入札期限剩10天 巨人王牌菅野智之5隊在搶
讀賣巨人王牌菅野智之距離入札期限（明年1月7日）僅剩10日，據MLB記者Jon Morosi報導，有5支大聯盟球隊還在競爭。
Tomoyuki Sugano's Jan. 7 signing deadline is approaching, and I'm told multiple teams remain in pursuit: Blue Jays, Padres, Giants, Mets, Red Sox. @MLB @MLBNetwork— Jon Morosi (@jonmorosi) December 27, 2020
Jon Morosi透露，眼下還有藍鳥、教士、巨人、大都會和紅襪還在競逐菅野智之的行列，其中藍鳥近年對亞洲球員情有獨鍾，除了上個休賽季重金簽下韓籍強投柳賢振外，也曾透過入札制度延攬山口俊加盟，近期也傳出他們對韓職金河成感興趣。
菅野智之的入札期限為明年的1月7日，若屆時仍無球隊與他達成協議，他就得回到母隊為巨人效力，時隔一年才能再被放上入札名單。
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