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NFL／傳奇四分衛布雷迪功力猶在 率海盜進軍季後賽

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
傳奇就是傳奇！布雷迪（圖中12號）轉戰海盜就率領球隊打破13年季後賽乾旱，反觀老東家愛國者則11年首度缺席季後賽。（photo from Tampa Bay Buccaneers Facebook Fanpage）
傳奇就是傳奇！布雷迪（圖中12號）轉戰海盜就率領球隊打破13年季後賽乾旱，反觀老東家愛國者則11年首度缺席季後賽。（photo from Tampa Bay Buccaneers Facebook Fanpage）

NFL傳奇四分衛果然帶來改變，43歲的布雷迪帶領海盜重返睽違13年的季後賽！日前以大比分碾壓雄獅後，海盜成為國聯第4個搶進季後賽的隊伍，本季加盟的布雷迪功不可沒，外媒28日報導，布雷迪本季傳出34次達陣成功，寫下海盜隊史單季最多傳球達陣的紀錄。而少了布雷迪的老東家，愛國者11年來首度缺席季後賽，傳奇四分衛的影響力顯著。

布雷迪是季後賽保證

NFL開季前最大轉隊消息就是傳奇四分衛布雷迪離開效力20年的愛國者，攜手老隊友格朗考斯基轉戰坦帕灣海盜，這2位老將加起來手上共有9枚超級盃冠軍戒指，替缺少「勝利經驗」的海盜帶來改變。日前擊敗底特律雄獅的比賽後，海盜以10勝5敗的戰績、確定搶進季後賽，這也終結NFL第二長的「季後賽乾旱」（13年）。

根據《CNN》報導，43歲的布雷迪絕對是海盜的最大功臣，他本季已傳出34次達陣，連同傳球碼數通通都改寫隊史紀錄，日前接獲布雷迪傳球而達陣的外接手伊凡斯，是14年以來就在陣中的「老海盜人」，他受訪時提到，明顯感受到布雷迪在陣中的優勢，伊凡斯對後續的季後賽旅程相當樂觀、期待。

對比布雷迪的老東家愛國者，2隊本季表現天差地遠，愛國者在過去11年從未缺席過季後賽，本季少了布雷迪後打出淒慘的6勝8敗，落到美東第三，確定無緣季後賽，而前一次愛國者排名不在美東前二，得追溯到2000年。

季後賽席次競爭激烈

NFL季後賽是雙聯盟各7張門票，海盜是本季第7支拿到季後賽門票的隊伍（國聯第4支）。國聯呈現三區強、一區弱，除了最弱的國東還沒決出龍頭，海盜與所屬的國聯南區第一名聖徒雙雙拿到門票，國聯北區則是傳統強隊包裝工鎖定門票，國西則是海鷹提前晉級，公羊隊也還有希望擠進季後賽窄門。

至於美聯則是強隊眾多，目前僅3隊確定拿到門票，3隊分別是酋長、比爾、鋼人，衛冕軍堪薩斯城酋長本季只吞一敗，確定擁有季後賽所有主場優勢（全聯盟戰績第一），水牛城比爾趁著老霸主愛國者本季狀態低迷，從美聯東區竄出，至於匹茲堡鋼人，則是艱辛地從競爭激烈的美聯北區殺出重圍，該分區另外2強烏鴉和布朗也都是10勝5敗。

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