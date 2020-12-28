MLB／名人堂蝴蝶球強投尼可羅辭世 享壽81歲

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天透過聲明宣布，名人堂球星、蝴蝶球傳奇強投尼可羅（Phil Niekro）昨晚在睡夢中辭世，享壽81歲。

路透社報導，尼可羅的死因沒被公布，但他在過去幾年曾與癌症搏鬥。

尼可羅於大聯盟闖盪24個球季，其中在勇士隊待了21季。1987年，他以48歲高齡結束職棒生涯。

以招牌球路蝴蝶球聞名於世的尼可羅，大聯盟生涯出賽864場，其中716場為先發，總計拿下318勝274敗，生涯防禦率為3.35。

尼可羅曾5度入選明星賽、3次單季至少20勝，且是300勝投手俱樂部的一員，種種輝煌紀錄讓他得以進入名人堂。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示：「尼可羅是他那個世代中，最獨特且最令人難忘的投手之一。」