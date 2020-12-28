下場一個比一個慘 全壘打王已成不祥預兆

全壘打無疑是棒球比賽最有效的得分方式，也是最為撼動人心的表演。自從貝比魯斯（Babe Ruth）開始把球一球接一球轟出牆外帶領大聯盟走出死球年代（dead ball era）後，棒球界的GOAT（Greatest of all time，最偉大球員）就不再有任何討論空間。之後兩位洋基後輩馬里斯（Roger Maris）與曼托（Mickey Mantle）在1961年上演的單季全壘打紀錄追逐戰，以及1998年麥奎爾（Mark McGwire）與索沙（Sammy Sosa）再次挑戰紀錄的好戲（雖說事後蒙上禁藥陰影）無不令球迷看得血脈賁張，甚至將球賽勝負拋在腦後。

全壘打是如此強大又吸引人，最會打全壘打的打者自然也成了各隊競相開高薪網羅的對象。最典型的例子當屬2014及2017年兩度贏得全壘打王的史丹頓（Giancarlo Stanton）。就連一向以小氣聞名的前馬林魚隊老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）在史丹頓拿下第一座全壘打王後都迫不及待，雙手奉上史上最高價的職業運動員合約（總金額3.25億美金且長達13年）。四年多後，史丹頓的紀錄又被另一位全壘打王（2015年）哈波（Bryce Harper，13年3.3億）所取代。而同一年轟出42發與哈波並列、生涯三座全壘打王的亞瑞納多（Nolan Arenado）也不遑多讓，趕在哈波與費城人簽約兩天前一舉成為史上平均年薪最高（3250萬）的打者。雖說以上這三位王者所締造的高薪紀錄都在同一年被無冕王——從未拿過全壘打王的楚奧特（Mike Trout）給打破，但綜觀史上最高薪打者前十名，仍有多達六位頂著全壘打王的頭銜（生涯五度掄元的羅德里奎茲（Alex Rodriguez）還兩度進榜）。而沒拿過的楚奧特、貝茲（Mookie Betts）、馬恰多（Manny Machado）及瑞登（Anthony Rendon）等四位其實也都是一季30發以上的重砲手。

楚奧特大聯盟生涯OPS高達1.000，但他竟然沒拿過全壘打王？其實他每季幾乎也都是名列前茅，只是保送也是一大堆，他要真想拚全壘打王要拿個半打也不難，也因為不去強求，他才能一直保持超高水準的整體打擊表現。 2020 Topps Bunt 球員卡

但在全壘打王光鮮亮麗外表的背後，卻是幾乎無人能倖免的流年不利——即便是上述三位成就最為頂尖的全壘打王。首先是史丹頓在拿下第二座全壘打王前，就是個出了名的「痛痛人」。轉戰洋基後更傷痛不斷，最近兩年只打了41場比賽不說，就連正常出賽的頭一季也「只」擊出38支全壘打，跟一年前狂轟59支的意氣風發完全不可同日而語。而年紀輕輕目前才28歲的哈波更是早在他那唯一一座全壘打王隔年開始，就年年備受期待卻也年年表現令人失望，如今已經有許多人懷疑那一年是不是就是哈波的生涯年。至於靠「洛磯山神」庇佑的亞倫納多也在今年遭遇新人球季以來表現最差的一季（雖說為期只有兩個月），交易傳聞纏身的他能否重拾過往「山大王」的全壘打火力也有待觀察。

頂級球星尚且如此，「等而下之」的全壘打王下場就更加悽慘。這其中無獨有偶，還出了三個都是一壘手、都曾拿過全壘打王的「克里斯」。其中尤以兩屆全壘打王的金鶯一壘手克里斯．戴維斯（Chris Davis）球迷最耳熟能詳。靠這兩座全壘打王賺進7年1.61億大約的他早已淪為現役最爛打者的代名詞。近三年戴維斯的打擊三圍分別是.169/.251/.299，儘管還有兩年4600萬的合約在身，金鶯釋出他顯然只是早晚的問題。而來自運動家，連續三年轟出40發以上並在2018年抱回全壘打王的另一位克里斯．戴維斯（Khris Davis）除了全壘打火力外，更出名的其實是他連續四季打擊率都剛好停在.247的「珍紀錄」。但僅隔一年，戴維斯的全壘打支數就硬生生少了一半。今年更迎來他生涯的最低潮，OPS只有.632不說，85個打數也只轟出2發全壘打。至於同為一壘手的第三位「克里斯」．卡特（Chris Carter）更是早在2016年拿到全壘打王後，隔年轉戰洋基不滿半季就被釋出。之後又浪跡運動家、雙城與天使卻始終無緣重返大聯盟。最後只能在墨西哥聯盟稱大王——去年竟又以49發全壘打拿下墨聯全壘打王。

金鶯一壘手戴維斯在2013年打出57轟、2015年打出43轟，兩度拿下全壘打王頭銜，也賺得荷包滿滿，然後很快他就變成全大聯盟最爛打者，實在是不可思議！ 2016 Topps Stadium Club

被全壘打王名號「蠱惑」誤上賊船的金鶯不但簽了戴維斯，在從水手交易來的川波（Mark Trumbo）追隨隊友腳步勇奪2016年全壘打王後，又跟他簽了3年3750萬的新約。再加上前一年簽來的前海盜三壘手艾瓦瑞茲（Pedro Alvarez，2013年以36支拿下國聯全壘打王），一下子聚集了三位全壘打王的金鶯不但沒能一飛沖天，更急轉直下以史上最低勝率為目標，前兩季勝率分別只有.290及.333。全壘打王的「殺傷力」之大由此也可見一斑。就連上一季的兩聯盟全壘打王——聲勢如日中天的新人王得主阿隆索（Pete Alonso）以及新一代古巴飛彈索勒（Jorge Soler）也都不約而同都在今年踢到鐵板。屈指算來，近年來唯二能逃過低潮厄運的全壘打王就只有紅雀明星一壘手高史密特（Paul Goldschmidt，2013年與艾瓦瑞茲並列）與現役最強DH克魯茲（Nelson Cruz）。尤其老來俏的克魯茲自2014年以40支全壘打封王後，又再接再厲連兩季轟出43發以上，五年之內累積多達204支全壘打。即便是深受疫情影響的這一季克魯茲也在185個打數中轟出16發，可說是唯一一位有始有終的全壘打王。

川波和戴維斯一樣，披著全壘打王的糖衣，讓金鶯一時衝動用力吞下，結果卻成了球隊多年翻不了身的毒藥。 2016 Stadium Club

在一壘手沃特（Luke Voit）轟出22發成為新科全壘打王後，今年洋基隊也步上了金鶯「後塵」成了全壘打王的大本營。但全壘打王「三連星」的豪華陣容沒能讓洋基更上層樓贏回他們夢寐以求的冠軍，反倒在鎩羽而歸後的檢討聲浪中，出現了催促洋基將另一位全壘打王——地位已等同神主牌的賈吉（Aaron Judge）交易出去的聲音。其中緣由同樣是因為賈吉在拿下2017年全壘打王後頻頻受傷並陷入低潮——雖說他近三年OPS .917的打擊表現仍在大多數打者之上。

全壘打的確是克敵制勝的一大利器，但卻不是贏球的唯一指標，尤其是在瞬息萬變的季後賽。賈吉、史丹頓及哈波等眾多重砲手能否重拾過往火力，粉碎「全壘打王即低潮」的魔咒，將有待時間來驗證。