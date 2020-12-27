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棒球／曾仁和「希望可以和田澤…」 王維中幫接：當隊友

聯合報 / 記者陳宛晶／高雄即時報導
王維中、曾仁和、王溢正回答小球員提問。記者陳宛晶／攝影
王維中、曾仁和、王溢正回答小球員提問。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊昨天公布新球季5名洋將人選，有9年大聯盟資歷的日籍投手田澤純一確定登台獻技，陳偉殷、曾仁和兩人都和他當過隊友，曾仁和聊到他，才剛說：「希望有機會可以…」，話還沒說完，王維中皮皮地幫他接話：「當隊友」，曾仁和笑說：「是『和他見個面』。」

龍隊昨天宣布5位洋將人選，洋投的部分，除了田澤純一外，還從韓職挖角布里漢（Jake Brigham）、加尼歐（Drew Gagnon），再加上已有6年中職資歷的伍鐸。

陳偉殷曾在馬林魚隊和田澤純一當過隊友，他樂見前隊友登台，「我覺得可以給台灣球員更多的經驗，畢竟味全還是年輕球隊，他不管是大聯盟、小聯盟，經驗都非常足夠，球速、控球、指叉也很漂亮，滿期待他快來台灣，讓台灣球迷球員可以看到他。」

田澤純一在2019年與小熊隊簽下小聯盟合約，當時則在春訓碰到曾仁和，曾仁和透露，一開始不知道他是誰，查了後才發現是很厲害的學長，當時因為隊上只有他們兩個亞洲人，因此都一起傳接，他也會向他請教投球。

「我知道他的控球很好，所以問他怎麼練的，他說等你年紀到了就知道。」曾仁和自嘲，「我想說也是啦！我那時就沒球速，只能靠控球。」

昨天龍隊公布洋將消息，曾仁和也才剛得知田澤純一要來台灣打球，「我也是剛剛才聽說這件事，還滿開心的，希望有機會可以…。」話還沒說完，王維中搶接話「當隊友」，曾仁和搖頭說不是，他只是想說「希望有機會可以和他見個面」。

曾仁和 田澤純一 王維中

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