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MLB／不是「達比修級」 遊騎兵期望有原航平貢獻吃局數

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
有原航平。 美聯社
有原航平。 美聯社

遊騎兵隊今冬補強最大課題為先發輪值，選擇將目光望向亞洲，簽下來自日本火腿隊的有原航平，為了幫助他在明年球季快速適應大聯盟戰場，球團已為他備妥大聯盟比賽用球，讓他可在休賽季提前面對適應課題。

遊騎兵今天宣布以兩年620萬美元簽下有原航平，德州媒體想起同樣自火腿銷出、與遊騎兵簽約的日籍投手達比修有，報導中提到，「儘管有原航平擁有7種可以攻擊好球帶的球路，但他並不是達比修有。」

文中直言，有原航平與達比修有不處在同一個等級，但遊騎兵寄望他具備貢獻局數的能力，總管楊恩（Chris Young ）表示，「我們的期望是150局以上，我們還不知道他能不能辦到，但找到一個可以吃局數的先發投手，是我們在今冬的首要課題。」

遊騎兵對有原航平的上進心印象深刻，楊恩就提到，「他現在28歲，我們感覺他從不自滿，持續在學習讓自己成功、讓自己成為一位更好的投手，他的態度是能成為一位競爭者的要素之一，正是這點讓我們覺得他就是我們在尋找的球員。」

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