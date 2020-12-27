MLB／兩年620萬美元 有原航平前進遊騎兵

日本火腿隊投手有原航平透過入札制度挑戰大聯盟，確定由遊騎兵隊得手，雙方簽下兩年620萬美元合約，總教練伍渥德（Chris Woodward）歡迎他的到來，「我們期待他能為球隊貢獻長局數，穩固我們的先發輪值。」

遊騎兵今天公布簽約消息，有原航平2021年年薪260萬美元，2022年則為360萬美元，附帶5萬美元激勵獎金，正式前進大聯盟；火腿則將從這筆海外銷出中，獲得124萬美元轉隊費。

遊騎兵在本月透過視訊會議與他對談，在美國時間周二合約底定後，有原航平周四飛往德州，完成體檢程序，球團今天正式對外發布合約。

遊騎兵隊總管丹尼爾斯（Jon Daniels）表示，「有原航平是位年輕、耐投的先發投手，過往戰功彪炳，擁有7種可以攻擊好球帶的球路，我們的團隊相信，他還有機會可以持續進步。」他還提到，有原航平最吸引遊騎兵的特質，是他作為投手想要持續進化的企圖心。

有原航平透過聲明稿表示，「我很感謝遊騎兵給我在大聯盟打球的機會，為了在這座城市取得成功，我會持續努力，也會在今年休賽季好好備戰，帶著最佳狀態向春訓報到。」