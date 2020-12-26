MLB／才剛簽下有原航平 遊騎兵目光再轉向金河成

季後宣布以入札制度挑戰大聯盟的韓職培證英雄游擊手金河成，引起不少美職球隊關注，而根據「ESPN」記者金(Daniel Kim)透露，金河成已收到不少球團提供至少5年的合約報價，大聯盟球隊必須搶在明年1月1日入札期限截止前簽下他。

年僅25歲的金河成雖未受到大聯盟洗禮，不過年紀輕輕就站上英雄主戰游擊手的他表現相當突出，在2014至2020年間，金河成繳出.294/.373/.493的打擊三圍，外加133轟、134次盜壘，該記者預測，金河成將會獲得一紙5年4000萬美元的合約。

目前自由市場上也有葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)、塞米恩(Marcus Semien)及西蒙斯(Andrelton Simmons)等具多年大聯盟經驗的游擊手，不過年紀將是金河成最大優勢，目前遊騎兵及藍鳥是檯面上對金河成有興趣的球隊，其中剛簽下有原航平的遊騎兵，有機會在休賽季再次網羅第二位亞洲球員。