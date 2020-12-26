棒球／陳偉殷訓練營重返高雄 造福大專乙組球員

「國泰真殷雄棒球訓練營」邁入第9屆，今年重返高雄澄清湖棒球場，高雄市長陳其邁現身相挺下，陳偉殷期勉學員，「希望這兩天，大家都盡力玩得開心，有問題都隨時發問。」

陳其邁現身開幕典禮，在陳偉殷的指導下開球，為活動揭開序幕。陳其邁表示，很高興看到高雄子弟包括陳偉殷、王維中、曾仁和以及鍾承祐

回來回饋故鄉，希望教練團們不要藏私，對學員傾囊相授，也以「棒球是everything！」勉勵年輕學員除了要會讀書，也要努力打球，未來也能拚上大聯盟。

由國泰金控贊助舉辦的「國泰真殷雄棒球訓練營」，自2012年開始一路從北到南推廣基層棒球運動，對象也從甲組球員拓展到今年的大專乙組球員，今年更重返最初的出發地高雄，實現國泰環島棒球訓練營的計畫。

今年選擇以大專乙組球員為指導對象，陳偉殷解釋，「只是覺得，現在大家都以甲組為主，沒有不好，但覺得這些高中生每年下來滿辛苦，學到很多東西沒錯，但是11月到1月之間參加4到6個棒球營，以球員生涯來說，是希望他們不要這麼辛苦，讓手臂休息，也可以讓更多喜歡棒球的人可以參加。」

陳偉殷透過國泰世華銀行公益信託希望基金，捐贈給自己的母校高苑工商20萬元、橋頭國中15萬元，開訓典禮現場邀請了高苑工商董事長余政憲和橋頭國中校長蔡月梅蒞臨。

陳偉殷說：「自從第1、第2屆在高雄舉辦後，暌違多年終於在第9屆又回到自己家鄉高雄，能在家鄉貢獻給學員們，感覺特別的溫暖。」陳偉殷也期許學員，除了認真學習，也要在兩天的活動中玩得開心。