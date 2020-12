MLB／「航」向德州 傳遊騎兵與有原航平達成2年約協議

根據「The Athletic」記者羅森索(Ken Rosenthal)報導,遊騎兵已取得有原航平的合約交涉權,將有30天的時間與這位火腿王牌投手完成合約協議,並向火腿支付入札金;甚至有記者爆料雙方已達成2年合約。

現年28歲的有原航平在2020賽季出賽先發20場,132局的投球局數中送出106次三振,繳出3.46防禦率,球探報告指出,有原航平球速雖然不快,但擁有多樣球種是他最大特色,指叉球也能製造許多三振。

依照日職與大聯盟的規定,遊騎兵必須在30天內與有原航平完成談判,否則明年只能回到日本火腿隊打球,才能再次提出入札,若成功網羅有原航平,將是繼大塜晶則、建山義紀、上原浩治及達比修有後,第五位效力遊騎兵的日職選手。

獲知消息的同鄉達比修有,也立即轉推羅森索的推文,並附上恭喜的貼圖!

此外根據ESPN記者帕森(Jeff Passan)推特爆料,有原航平已和遊騎兵達成2年約,金額落在600萬美元至700萬美元間。

Right-hander Kohei Arihara and the Texas Rangers are in agreement on a two-year contract in the $6-7 million range, sources tell ESPN. @Ken_Rosenthal was on the deal first.