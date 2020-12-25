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MLB／老將投捕回歸無望？ 莫里納嗆紅雀可笑至極

聯合新聞網 / 綜合報導
曾幫助紅雀奪下兩座世界冠軍的投捕搭檔韋恩萊特與莫里納，與球團續約談判陷入僵局，很有可能無法當終身紅雀人。 歐新社
曾幫助紅雀奪下兩座世界冠軍的投捕搭檔韋恩萊特與莫里納，與球團續約談判陷入僵局，很有可能無法當終身紅雀人。 歐新社

曾幫助紅雀奪下兩座世界冠軍的投捕搭檔韋恩萊特(Adam Wainwright)與莫里納(Yadier Molina)季後成為自由球員，兩人皆有意留在母隊再度攜手效力，但根據「聖路易郵報」記者古爾(Derrick Goold)報導，紅雀與兩名老將的談判已陷入泥沼。

古爾表示，紅雀想把韋恩萊特及莫里納都留下，但談判進度仍然緩慢，甚至停滯下來，其他球隊可能將順勢搶人。

曾幫助紅雀奪下兩座世界冠軍的莫里納(Yadier Molina)與紅雀談判未有進展，甚至開嗆球團給出價碼可笑至極。 美聯社。
曾幫助紅雀奪下兩座世界冠軍的莫里納(Yadier Molina)與紅雀談判未有進展，甚至開嗆球團給出價碼可笑至極。 美聯社。

莫里納大聯盟生涯17年皆效力紅雀，入選9次明星賽，奪下9座捕手金手套；而韋恩萊特則是2005年登上大聯盟，入選過3屆明星賽，更4度在賽揚獎票選當中排名前三位。

另有美媒「The Athletic」報導，鐵捕莫里納遲遲無法簽約的原因，是因為莫里納陣營認為紅雀給出的價碼是可笑至極的，名記者海曼(Jon Heyman)也認為，缺乏捕手戰力的國民及教士，對莫里納來說也是好選項。

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