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MLB／如願增加打擊火力 國民換得海盜重砲貝爾
根據「ESPN」報導，欲增加打線火力的國民與海盜達成交易協定，送出新秀投手克羅維(Wil Crowe)及小聯盟投手伊恩(Eddy Yean)，獲得一壘重砲貝爾（Josh Bell）。
年僅28歲的貝爾在麥卡臣(Andrew McCutchen)離隊後扛下球隊中心棒次，在去年以37轟、116分打點入選明星賽，但貝爾本季狀況下滑，僅繳出打擊率2成26、8轟及22分打點，賽季僅拿19勝的海盜季末也決定出清這位海盜看板。
海盜總管切寧頓（Ben Cherington）表示送走貝爾是艱難決定，但為了球隊重建而不得不這麼做：「我相信海盜球迷期待的是一支會贏球的隊伍，而不是僅紮根於一個球員身上，這就是我們的看法。」
而國民也如願以償補強打線，總管瑞佐發表聲明表示：「我很高興貝爾能加入我們球隊，左右開弓的他能使打線做出靈活調度，我知道他能在國民打出好成績。」
26歲的克羅維今年首度登上大聯盟，出賽3場吞下2敗、防禦率11.88；而身為落選秀的伊恩在今年與國民簽下合約，在多明尼加、美國等獨盟出賽兩年，出賽21場繳出3勝5敗、防禦率4.70。
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