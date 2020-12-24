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MLB／要他帶領大物新秀 老虎簽下馬林魚前王牌

聯合新聞網 / 綜合報導
底特律老虎以1年325萬的短約簽下12月初才被馬林魚指定讓渡的前王牌投手烏雷納（Jose Urena）。 歐新社
底特律老虎以1年325萬的短約簽下12月初才被馬林魚指定讓渡的前王牌投手烏雷納（Jose Urena）。 歐新社

底特律老虎以1年325萬的短約簽下12月初才被馬林魚指定讓渡的前王牌投手烏雷納（Jose Urena）。

烏雷納於12月1日才被馬林魚指定讓渡，在此之前他是陣中待最久的成員，曾於2017年賽季繳出14勝、防禦率3.82的好成績，在2018及2019都擔綱開幕戰投手，然而近兩年受傷勢影響，9月底甚至因右手骨折而關機，整季僅投23.1局，慘澹的5.40防禦率和6.06的FIP，綜合表現與來年的薪資考量，馬林魚球團決定與他告別。

老虎隊總經理艾維拉（Al Avila）表示，「當有機會得到烏雷納時，我們很快便與他接觸。」、「很興奮他可以加入我們的輪值，他的經驗對隊上年輕球員很有幫助。」

下個賽季，烏雷納預計能加入大物新秀麥茲（Casey Mize）和史庫柏爾（Tarik Skubal）等人，為老虎年輕的先發輪值增添深度。

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