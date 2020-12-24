MLB／道奇延攬前洋基火球男 佛心給「復健合約」

洛杉磯道奇拿下總冠軍後，對於深度的補強仍運籌帷幄，今再度補進後援投手，以2年475萬美元簽下前洋基鐵牛棚的其中一員康利（Tommy Kahnle）。

Free-agent reliever Tommy Kahnle in agreement with Dodgers on two-year contract, source tells The Athletic. Kahnle underwent Tommy John surgery in August. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) December 23, 2020

康利曾是洋基隊鐵牛棚——查普曼（Aroldis Chapman）、布里頓（Zach Britton）、格林（Chad Green）、歐塔維諾（Adam Ottavino）中的一員，他們的安定性讓總教練能放心交手後段局數。

2019年康利在61.1局的投球中三振88名打者，防禦率3.67，均速96.8英哩的速球是他的主要武器。

31歲的右投手康利去年八月才接受韌帶移植手術（Tommy John），預計他將於2021季末或2022開季時回歸，意即這對道奇隊來說其實是筆1年約。其2021的薪資為75萬美元，康復後會獲得55萬美元的簽約獎金，而2022的實質薪水是345萬美元。