MLB／道奇延攬前洋基火球男 佛心給「復健合約」

洛杉磯道奇拿下總冠軍後,對於深度的補強仍運籌帷幄,今再度補進後援投手,以2年475萬美元簽下前洋基鐵牛棚的其中一員康利(Tommy Kahnle)。

Free-agent reliever Tommy Kahnle in agreement with Dodgers on two-year contract, source tells The Athletic. Kahnle underwent Tommy John surgery in August.