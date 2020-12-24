包爾市場行情破億元美金 7支球隊是可能的新東家

今年大聯盟休賽季已開跑近兩個月，大咖球員簽約或交易的消息卻沒有很多，在接近聖誕節和跨年的這個階段，規模最大的自由球員合約條件，竟然是捕手麥坎（James McCann）跟紐約大都會所簽的四年4060萬美金。要知道，去年在聖誕節前，市場上最大咖的投手寇爾（Gerrit Cole）就已經跟紐約洋基敲定了總值超過3億美金的價碼。相較之下，今年休賽季到目前為止的市場熱度，明顯不足，起步頗為緩慢。

會造成這個現象的原因有很多（可參考筆者的這篇文章），在此不多做贅述。等到美國疫苗注射變得更普及、明年球季的一些執行細節和規則，開始有定案之後，球員市場預計也會逐漸熱起來，至少等級比較高的自由球員，都還是有他們的市場，肯定會有球隊出手把他們延攬過來，而那些被推測可能會被送走的高價值交易標的，屆時應該也會引起許多球隊的興趣。本篇文章想探討的是，那今年最大咖的自由球員投手——包爾（Trevor Bauer）——究竟最終會跟哪隊簽約，而可能的價碼又是什麼。

包爾才剛拿下2020年國聯塞揚獎頭銜，是今年自由球員市場上的最頂級投手，若把野手也算進來，他的實力跟價值亦能排在前五名。但與其他自由球員不同的是，包爾曾公開談過，有意在成為自由球員後，採取一年一簽的方式，衝高年薪並保有每年都不綁在同一隊的彈性，展現出跟絕大多數人都不一樣的思維，畢竟直覺上，對球員來說，能簽下平均年薪不錯的複數年合約，保障好幾年有工作，會是更有保障的做法。不過向來行事作風獨特的包爾，不只在球場上，球場下的決策想法也與眾不同。即便如此，包爾的經紀人魯巴（Rachel Luba）今年休賽季受訪時表示，他們還是不會排除簽複數年長約的可能性，仍要把談判的路走寬一點，不畫地自限。

知名美國大聯盟內容網站「大聯盟交易傳聞」（MLB Trade Rumors）在休賽季剛開始時推估，假如包爾不堅持只簽一年約，那他應該可以獲得四年一億2800萬美金的待遇；知名球探作家洛爾（Keith Law）的評估也雷同，表示包爾應該能簽到一張四到五年的複數年約，平均年薪可達到頂尖王牌投手的水準（3000至3500萬美金）；而曾擔任過大聯盟球隊總管、現在扮演分析師和作家角色的包登（Jim Bowden）則認為，包爾的平均年薪可能會低一點，推測他能拿到五年1億3500萬美金的條件。

美國職棒史上最大張合約是哈波(左)的13年33億美元，接下來是柯爾(左)的9年32.4億美元。 2020 Topps Bunt 球員卡

如果包爾可能的簽約年限跟價碼大概落在上述的數值，那有哪些球隊是潛在的買家呢？美國運動內容網站「運動員」（The Athletic）整理了旗下七名地方記者的看法，提出七支包爾最終可能會落腳的隊伍，現在就讓我們來看看是哪七支吧！

辛辛那提紅人

包爾今年在紅人表現出色，拿下塞揚獎，而且球團內還有跟他合作愉快的投手教練強森（Derek Johnson）、跟他有很深淵源的棒球訓練機構「傳動棒球」（Driveline Baseball）老闆波迪（Kyle Boddy），以及同樣具有「傳動棒球」背景的新助理投手教練傑格斯（Eric Jagers）。除了具備跟包爾合作愉快的教練團、熟悉的隊友、球團人員，紅人當然也需要好的先發投手，才能保持一定的競爭力，包爾依然符合他們接下來幾年的需求，只是現在擋住包爾跟紅人簽約的最大障礙，在於金錢。

紅人今年休賽季開始後，就採取了刪減團隊薪資的動作；雖然他們對外宣稱有機會的話，還是希望能把包爾延攬回來，但就實際作為來看，並非如此。市場不算大的紅人，要吃下包爾這條大魚並不容易，除非包爾自願為了留在紅人而降低一點價碼，否則他續留辛辛那提的可能性不會太高。

洛杉磯道奇

道奇不只有錢，還有全聯盟最聰明的管理團隊之一，除了養出一大票超強的年輕選手，也一直對外尋找頂級球員入隊，讓團隊陣容達到最極致的地步。從表面看，包爾跟他們很合得來，一方面是道奇跟包爾一樣，都走在棒球科學化的尖端，另一方面是，若包爾真的簽高年薪一年約的話（年薪可能突破4000萬美金），道奇是少數能負擔得起的球隊之一。但若多想一下，會發現道奇並沒有像其他球隊，那麼迫切地需要補強王牌先發投手，畢竟他們陣中已經有克蕭（Clayton Kershaw）、布勒（Walker Buehler）、普萊斯（David Price）等強投，因此他們的出價可能不會像先發輪值有大漏洞的球隊那麼積極。

紐約大都會

今年大都會的戰力缺口之一，是先發輪值，為此，他們已經跟史卓曼（Marcus Stroman）續約，而動手肘韌帶置換手術的「雷神」辛德加（Noah Syndergaard），預計也會在明年季中歸隊；可是難道這樣就夠了嗎？沒錯，大都會是還有王牌狄葛隆（Jacob deGrom）坐鎮，但史卓曼今年選擇不出賽、已經一年沒有上大聯盟賽場，而辛德加傷癒歸隊後的表現亦難以預料，因此大都會仍至少需要再一名可靠的投手，補強輪值戰力，才能具備真正有威脅性的球員陣容。

大都會本休賽季迎來富豪新老闆寇罕（Steve Cohen）後，「錢」就不再是最大的問題，可是除了先發投手，他們現在更需要補強的，或許是中外野手和牛棚。包爾的開價肯定不會低，寇罕雖然口袋很深，但肯定也不想一舉超出奢侈稅門檻太多，因此在花錢上還是要有所斟酌，究竟要把絕大多數的薪資空間跟資源，投注在包爾一人身上，還是要分攤到中外野、牛棚，這是大都會要思考的課題。

洛杉磯天使

從勝場貢獻值WAR的角度來看，2016年至今，天使的先發投手是全聯盟表現最差的一群，而且他們現在也只搞定2021年先發輪值中的三名先發投手：邦迪（Dylan Bundy）、西尼（Andrew Heaney）、坎寧（Griffin Canning），顯然還需要補強。天使現在具備不錯的野手核心，有全能球星楚奧特（Mike Trout）、高薪聘僱的蘭登（Anthony Rendon）、實力仍備受看好的大谷翔平，若能把先發投手環節長期以來的弊病修正，他們會是一支滿可怕的隊伍，而包爾正是能夠提供最大修正幅度的人選。

雖然老闆莫雷諾（Arte Moreno）曾說，他們不會刪減2021年的團隊薪資，但天使目前的財務狀況和對外來的意向尚不明朗，大大添加了他們競逐包爾的變數。

多倫多藍鳥

藍鳥若想要再更上一層樓，勢必得再補進一個強投進輪值，來跟柳賢振共組頭兩號王牌。藍鳥在爭取包爾上有一個優勢，那就是他們的棒球事務總裁夏派羅（Mark Shapiro）和總管亞金斯（Ross Atkins）都來自印地安人體系，算對包爾有一定的熟悉度（包爾當年剛加入印地安人時，兩位管理部門人士也都還在印地安人）。

只是藍鳥也被傳出積極爭取中外野手史普林格（George Springer）的加盟，假如他們把重心放在補強野手陣容上，那可能就不會釣包爾這條投手大魚。此外，包爾有話直說的敢言個性，能不能符合多倫多這座城市的文化，也是一個變數。

波士頓紅襪

紅襪現在的先發投手群有多爛，毋須多言，相信有關心今年大聯盟賽事的球迷都很清楚，基本上就是一群蝦兵蟹將。明年，塞爾（Chris Sale）和羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）預計都將傷癒歸隊，但兩人皆經歷不容小看的健康問題，一個是手肘韌帶置換手術，另一個則是心臟疾患，歸隊後實力還剩多少，沒辦法讓人太樂觀。所以紅襪確實是非常需要先發投手的。

不過在光芒出身的總管布魯姆（Chaim Bloom）的操盤下，紅襪是否願意砸重金延攬包爾，為長期未來做佈局，仍值得被打上一個大問號。

聖地牙哥教士

教士明年的先發投手深度明顯不足。包爾的好朋友克萊文傑（Mike Clevinger），因為手肘韌帶置換手術，至少要缺席一年，而今年投得嚇嚇叫的高球威強投勒梅（Dinelson Lamet），到球季尾聲手肘也出問題；雖然還沒動手術，可是健康狀況令人擔憂。

然而，教士可操作的2021年薪資空間並不寬裕，媒體推估應該只有2000萬美金左右。前面提到，包爾的要價，如果是長約，平均年薪也要至少2500萬美金以上，照這樣看來，儘管教士要延攬包爾入隊的機率不是沒有，但也不會太高。