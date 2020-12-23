日職／阪神簽韓職20勝強投 與殷仔組「2億日圓」連線

阪神虎隊今年季後積極補強，繼昨天宣布簽下台灣左投陳偉殷後，今天再宣布簽下韓職20勝右投阿坎塔拉（Raul Alcantara），與殷仔組成「2億日圓」級的先發連線。

28歲的阿坎塔拉在2016、2017年曾在大聯盟運動家隊出賽，合計46.1局，拿下2勝5敗，防禦率7.19，2019年轉戰韓職效力KT巫師隊，今年轉至斗山熊隊，拿下20勝2敗，防禦率僅2.54。

阪神隊宣布簽下阿坎塔拉，合約內容為2年、年薪200萬美元（約日幣2億700萬日圓、台幣5640萬元），球團本部長谷本修給予高評價，「在投低打高的韓職，他卻能夠投出這種成績。」

阿坎塔拉合約與陳偉殷相同，都是已公布薪資最高者，加上原有的西勇輝、青柳晃洋、秋山拓巳和藤浪晉太郎等人，明年阪神隊先發輪值競爭激烈，今年固定先發的秋山拓巳也表示，外籍投手的加入，讓他感受到危機意識。