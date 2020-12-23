MLB／史丹佛高材生兼以色列外野手 接任費城人新總管
費城人總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）於今日宣布由福德（Sam Fuld）擔任總管一職。
Former major leaguer Sam Fuld has been named the Phillies’ new general manager, President of Baseball Operations Dave Dombrowski announced today. pic.twitter.com/h2v4rEAjcQ— Philadelphia Phillies (@Phillies) December 22, 2020
福德是棒球界高材生，畢業於史丹佛大學經濟系的他有8年大聯盟資歷，分別效力過小熊、光芒、運動家與雙城，合計598場出賽敲出11支全壘打、112分打點和67次盜壘。
球員時期的福德守備表現優異，曾是2017年世界棒球經典賽以色列隊的開路先鋒，面對台灣投手郭俊麟及南韓隊都有敲出安打。
現年39歲的福德在接獲成功任職費城人總管時表示自己「異常興奮」，唐布洛斯基也表示，「他在某些方面表現得比我更加出色，他會在旁輔助我。」
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