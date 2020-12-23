MLB／避免薪資仲裁 大都會與「雷神」達成一年合約

據《USA Today Sports》報導，紐約大都會隊為避免薪資仲裁，與「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）達成2021年970萬美元的合約。

28歲的辛德賈德由於韌帶置換手術（Tommy John），自今年三月起缺席2020年的縮水賽季，他將於2021年結束後成為自由球員。

大都會隊總裁艾爾德森（Sandy Alderson）向媒體表示，辛德賈德在明年六月回歸是「可預期的事」。

辛德賈德在2019賽季投了生涯最高的197.2局，卻也繳出最差的防禦率4.28，他身為先發投手卻可投出動輒100英哩（mph）以上的速球，過去五季他都待在大都會隊，生涯防禦率3.31。