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MLB／勒梅休爭奪戰出現大黑馬！ 藍鳥成洋基最大威脅
先前傳出尋求一紙5年1億2500萬美元大合約的明星二壘手勒梅休(DJ Lemahieu)，與洋基所理想的價碼出現落差而遲遲無法談妥條件，而根據《ESPN》名記者帕森（Jeff Passan）透露，同區的藍鳥也有意簽下這位兩屆打擊王，可能將成為洋基最大的威脅者。
休賽季以簽回勒梅休為最大目標的洋基，先前曾提供4年7500萬美元報價，不過仍與勒梅休理想價碼有段落差，帕森指出，陣中主力多為年輕球員的藍鳥也想搶勒梅休，期待他能帶領球隊走向勝利，認為藍鳥可能更接近簽下勒梅休。
此外，陣中游擊手比切特(Bo Bichette)先前上節目時，大力稱讚勒梅休為聯盟最佳二壘手，也期待能與他組成黃金二游鞏固防線，對陣中充滿青春風暴的藍鳥來說，簽下勒梅休會帶來不小助益，除此之外，藍鳥也曾對包爾(Trevor Bauer)、史普林格(George Springer)及布蘭德利(Michael Brantley)放出網羅風聲。
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