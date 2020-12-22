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MLB／史上首位亞洲投手！ 柳賢振獲左投最高榮譽華倫史潘獎

聯合新聞網 / 綜合報導
柳賢振獲頒華倫史潘獎，成為第一位獲獎的亞洲投手。 美聯社。
柳賢振獲頒華倫史潘獎，成為第一位獲獎的亞洲投手。 美聯社。

表揚當季表現最出色左投的華倫史潘獎(Warren Spahn Award)，2020賽季由來自韓國的柳賢振獲獎，而柳胖也成為此獎項設立以來，第一位獲獎的亞洲投手。

史潘(Warren Spahn)大聯盟生涯拿下363勝，為MLB歷史上最多勝的左投，而大聯盟也以他的名字設立華倫史潘獎，以表揚最傑出的左投手。

柳賢振在道奇效力六年後，本季轉戰藍鳥表現同樣精彩，繳出5勝2負、防禦率2.69及72次三振的優異表現，其中在符合投球局數的左投手排行中，柳賢振勝場數排行第3、三振數及防禦率排第2，也讓他榮獲華倫史潘獎。

華倫史潘獎協會主席雪莉（Chuck Shirley）表示：「儘管疫情造成球季重重困難，但柳賢振仍然投出精彩的一年，他也絕對值得此獎項。」

史上只有4位投手能獲得2次以上華倫史潘獎，包含包辦前4次獎項的「巨怪」強森(Randy Johnson，4座)、道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw，4座)、「沙胖」沙巴西亞(CC Sabathia，3座)及「神之左手」山塔那(Johan Santana，2座)。

疫情 韓國 強森 西亞 巴西

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