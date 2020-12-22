MLB／白襪名人堂教頭拉魯薩認酒駕 判決結果不影響開季

根據美聯社報導，明年球季將接任白襪總教練職位的名人堂老教頭拉魯薩（Tony La Russa）二月時犯下酒駕罪名，稍早宣布他同意認罪，並希望法院輕判，而日前拉魯薩判決結果正式出爐。

早在2007年拉魯薩就曾經因酒駕遭到逮捕，卻在今年2月於亞利桑那州再犯，遭逮捕時更怒嗆：「你不知道我是誰？」、「看到這戒指了嗎？我可是名人堂球員！」

芝加哥太陽報曾報導，拉魯薩最高可判監禁四個月或是罰款750美元，這位老教頭隨後也向法院認罪換取輕量刑，日前判決結果出爐，法官判處拉魯沙居家服刑1天、罰款1383美元(折合新台幣38906元)以及20小時的社區勞動服務，也確定不會影響白襪開季。

白襪官方隨後也發表聲明，並對早已知情拉魯薩酒駕但仍執意聘請他為總教練而道歉：「拉魯薩完全承擔所有責任，並對於先前不良行為而付出代價，我們也了解許多人對於僱用拉魯薩感到憤怒和擔憂，但他已經表達悔意，他了解這件事已對他造成永久傷害。」

白襪表示，拉魯薩在大聯盟創下許多豐功偉業，也是找上他的原因之一：「過去他執教能力相當出色，不斷激勵球員並讓球隊成為競逐冠軍的隊伍，我們對拉魯薩有相當大的信心，他能改善球隊的問題。」