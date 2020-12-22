快訊

別搞錯「高情商」 蔡康永：學習接受「有人受傷」人際關係

我253天無本土病例破功！指揮官陳時中13:30親自說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／白襪名人堂教頭拉魯薩認酒駕 判決結果不影響開季

聯合新聞網 / 綜合報導
白襪名人堂老教頭拉魯薩(Tony La Russa)認了酒駕，判決結果確定不會影響開季。 美聯社
白襪名人堂老教頭拉魯薩(Tony La Russa)認了酒駕，判決結果確定不會影響開季。 美聯社

根據美聯社報導，明年球季將接任白襪總教練職位的名人堂老教頭拉魯薩（Tony La Russa）二月時犯下酒駕罪名，稍早宣布他同意認罪，並希望法院輕判，而日前拉魯薩判決結果正式出爐。

早在2007年拉魯薩就曾經因酒駕遭到逮捕，卻在今年2月於亞利桑那州再犯，遭逮捕時更怒嗆：「你不知道我是誰？」、「看到這戒指了嗎？我可是名人堂球員！」

芝加哥太陽報曾報導，拉魯薩最高可判監禁四個月或是罰款750美元，這位老教頭隨後也向法院認罪換取輕量刑，日前判決結果出爐，法官判處拉魯沙居家服刑1天、罰款1383美元(折合新台幣38906元)以及20小時的社區勞動服務，也確定不會影響白襪開季。

白襪官方隨後也發表聲明，並對早已知情拉魯薩酒駕但仍執意聘請他為總教練而道歉：「拉魯薩完全承擔所有責任，並對於先前不良行為而付出代價，我們也了解許多人對於僱用拉魯薩感到憤怒和擔憂，但他已經表達悔意，他了解這件事已對他造成永久傷害。」

白襪表示，拉魯薩在大聯盟創下許多豐功偉業，也是找上他的原因之一：「過去他執教能力相當出色，不斷激勵球員並讓球隊成為競逐冠軍的隊伍，我們對拉魯薩有相當大的信心，他能改善球隊的問題。」

酒駕 芝加哥

相關新聞

MLB／小熊交易點到他名字 達比修有用emoji回應

小熊隊日籍投手達比修有出現在交易傳聞中，他本人作何感想？達比修有以一個睜大雙眼、臉紅的表情符號回應傳聞。

MLB／史上首位亞洲投手！ 柳賢振獲左投最高榮譽華倫史潘獎

表揚當季表現最出色左投的華倫史潘獎(Warren Spahn Award)，2020賽季由來自韓國的柳賢振獲獎，而柳胖也成為此獎項設立以來，第一位獲獎的亞洲投手。 史潘(Warren Spahn)大

MLB／白襪名人堂教頭拉魯薩認酒駕 判決結果不影響開季

根據美聯社報導，明年球季將接任白襪總教練職位的名人堂老教頭拉魯薩（Tony La Russa）二月時犯下酒駕罪名，稍早宣布他同意認罪，並希望法院輕判，而日前拉魯薩判決結果正式出爐。 早在2007年拉

MLB／兩位威爾史密斯IG合體 無厘頭問答笑翻全場

道奇捕手史密斯(Will Smith)在2020賽季繳出不俗表現，讓他逐漸坐穩先發位置，但初登大聯盟的史密斯最初可不是以強悍打擊所著稱，而是他與好萊塢大明星威爾史密斯(Will Smith)同名同姓，

MLB／國民2019奪首冠大功臣 坎崔克宣布高掛釘鞋

先前曾經表達再戰一年、也收到不少球隊邀約的老將坎崔克（Howie Kendrick），最終敵不過歲月的摧殘，今(22)日坎崔克在個人IG上宣布退役，結束15載大聯盟職業生涯。 以老來俏的表現奪下20

MLB／下家無著落 田中將大無奈：我還想拿冠軍

田中將大今年結束與洋基7年合約成為自由球員，而受限自由市場流動緩慢，對於新東家仍未有著落，日前田中將大出席活動進行直播，也回應了自身合約的相關問題。 田中將大日前出席知名寢具用品商的活動時，

MLB／入札交涉期限到下周 傳有原航平秘密赴美測試

日本火腿王牌投手有原航平在上個月26日申請入札制度，如今一個月的交涉期限將至，日前有原航平經紀人沃夫(Joel Wolf)表示，至少有7支球隊對他感興趣，而根據日媒報導，有原航平已動身前往美國參加測試

最強三壘手反成燙手山芋 亞瑞納多轉隊已成定局

誰是大聯盟現役最強三壘手？雖說人選至少有天使的瑞登（Anthony Rendon）、越打越好的印第安人強棒拉米瑞茲（Jose Ramirez）以及攻守俱佳的運動家後起之秀查普曼（Matt Chapma

MLB／道奇薪水最高？20年來最低的榜首

大聯盟今年受到疫情影響，進行60場縮水賽季，球員薪資按場次比例支付，也連帶讓團隊薪資大幅下滑，今年30隊總薪資為17.5...

印地安人隊走入歷史 運動場的原住民元素面臨存亡

克里夫蘭印地安人隊日前正式宣佈將更換吉祥物，已使用105年的「印地安人」將在2021年球季結束後走入歷史。即便長久以來的吉祥物爭議將告一段落，但此舉仍引發媒體與球迷的熱烈討論，畢竟北美職業運動至今仍有

兩屆冠軍總管入主費城人 恐也難幫哈波圓冠軍夢

2019年2月，費城費城人大張旗鼓地迎來大聯盟一線頂尖球星哈波（Bryce Harper）。他們砸下13年三億3000萬美金的巨約，才好不容易獲得這名世代級球員的加盟，期待他能搭配上球隊已經經營多年的

遊騎兵勵精圖治勤補強 洛威、道爾各有所長

遊騎兵的「新家」環球人壽球場（Globe Life Field）落成首年，就「因緣際會」成為世界大賽冠軍出爐的地點，更顯得遊騎兵美聯墊底（全大聯盟倒數第二）的戰績有多悽慘悲涼，然而季後的幾項作為，能看

熱門新聞

MLB／下家無著落 田中將大無奈：我還想拿冠軍

中職／獅隊奪冠3洋投全簽回 蘇泰安：第4號已有人選

NBA／讚詹皇虎父無犬子 亞瑞納斯點出兩人最大不同

爵士離譜布局恐毀掉未來 小城市球隊的悲哀

NBA／稱小兒子第二個哈德威 老鮑爾聊戰術雄辯杜蘭特

NBA／雷納德改打三角戰術 泰隆魯盼傳承喬丹布萊恩經驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。