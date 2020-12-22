MLB／小熊交易點到他名字 達比修有用emoji回應

小熊隊日籍投手達比修有出現在交易傳聞中，他本人作何感想？達比修有以一個睜大雙眼、臉紅的表情符號回應傳聞。

達比修有與小熊的六年1.26億美元合約，還有3年要走，年薪介於1800萬到2200萬美元之間，還附帶有12隊拒絕交易條款。

小熊近年戰績卡關、尋求改變，資深記者海曼（Jon Heyman）曝就連達比修有都有可能開賣，他在推特中提到，「小熊王牌投手達比修有出現在交易討論中，但這可能只是代表小熊願意考慮任何交易提案。」

達比修有今年在縮水賽季繳出8勝3敗、防禦率2.01，國聯塞揚票選高居第2，他在2019年下半季也有強勢演出，海曼表示，「一名球團高層認為交易可能性非常低，一名他其他球隊高層則問說，『小熊是想要貝比魯斯（Babe Ruth）等級的選手嗎？』」

海曼進一步提到，如果達比修有確實上架開賣，教士會是適合交易的球隊之一，因為他們陣中擁有許多頂級新秀，而明年球季又將少了動刀的克里文格（Mike Clevinger），且當年遊騎兵簽下達比修時，時任助理總管的普瑞勒（AJ Preller ），目前就是教士總管。