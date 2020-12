MLB／兩位威爾史密斯IG合體 無厘頭問答笑翻全場

道奇捕手史密斯(Will Smith)在2020賽季繳出不俗表現,讓他逐漸坐穩先發位置,但初登大聯盟的史密斯最初可不是以強悍打擊所著稱,而是他與好萊塢大明星威爾史密斯(Will Smith)同名同姓,兩人同樣在各自領域上皆有亮眼成績,而日前兩位史密斯也在IG上首次視訊連線、相談甚歡。

道奇史密斯日前作客威爾史密斯的IG,初次見面的兩人話匣子一打開停不下來,隨後更是與觀眾進行互動,大玩「哪一位史密斯出生在1995年?」、「哪一位史密斯在你被殭屍攻擊會保護你?」等無厘頭問答,令觀眾直呼有趣。

助球隊奪下世界大賽冠軍的史密斯,日前也與女友宣布共度一生,可說是喜事連連:

除了道奇史密斯之外,現效力於勇士的牛棚左投史密斯(Will Smith)也叫威爾,兩人更是在2020年國聯冠軍賽上演同名同姓對決,最終打者史密斯敲出逆轉三分砲,成為扭轉戰局的關鍵打席。

Will Smith vs Will Smith ends in a homerun by Will Smith. Dodgers up by 2

pic.twitter.com/yd0xcx1YSx