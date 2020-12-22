聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／國民2019奪首冠大功臣 坎崔克宣布高掛釘鞋
先前曾經表達再戰一年、也收到不少球隊邀約的老將坎崔克（Howie Kendrick），最終敵不過歲月的摧殘，今(22)日坎崔克在個人IG上宣布退役，結束15載大聯盟職業生涯。
以老來俏的表現奪下2019國聯冠軍賽MVP的坎崔克，在IG上向家人、曾經奮戰過的隊友及球團道別，也向一路支持的球迷表達感謝之意：「如果沒有你們的支持以及對比賽的熱愛，我們的舞台及鎂光燈不會充滿光彩且明亮，我了解你們會懷念那段美好的時光，而我也會持續喜愛著棒球，並帶著這些回憶邁入人生新的章節。」
2019年季後賽上，坎崔克屢次幫助國民度過難關，以精采表現奪下了國聯冠軍系列賽MVP，更是在世界大賽敲出逆轉比數的關鍵全壘打，幫助國民奪得隊史首冠。
2020賽季坎崔克繳出打擊三圍.275/.320/.385 ，但在9月初因傷勢而提前關機，而季末國民隊否決了坎崔克在2021年650萬美金的球隊選擇權、改用225萬美元買斷，先前坎崔克曾表示有多支球隊願意簽下他，最後仍選擇退下戰袍。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言