MLB／國民2019奪首冠大功臣 坎崔克宣布高掛釘鞋

先前曾經表達再戰一年、也收到不少球隊邀約的老將坎崔克（Howie Kendrick），最終敵不過歲月的摧殘，今(22)日坎崔克在個人IG上宣布退役，結束15載大聯盟職業生涯。

以老來俏的表現奪下2019國聯冠軍賽MVP的坎崔克，在IG上向家人、曾經奮戰過的隊友及球團道別，也向一路支持的球迷表達感謝之意：「如果沒有你們的支持以及對比賽的熱愛，我們的舞台及鎂光燈不會充滿光彩且明亮，我了解你們會懷念那段美好的時光，而我也會持續喜愛著棒球，並帶著這些回憶邁入人生新的章節。」

2019年季後賽上，坎崔克屢次幫助國民度過難關，以精采表現奪下了國聯冠軍系列賽MVP，更是在世界大賽敲出逆轉比數的關鍵全壘打，幫助國民奪得隊史首冠。

2020賽季坎崔克繳出打擊三圍.275/.320/.385 ，但在9月初因傷勢而提前關機，而季末國民隊否決了坎崔克在2021年650萬美金的球隊選擇權、改用225萬美元買斷，先前坎崔克曾表示有多支球隊願意簽下他，最後仍選擇退下戰袍。