快訊

虎科情侶招魂擲40次無回應 男家屬代向女方道歉才聖筊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／下家無著落 田中將大無奈：我還想拿冠軍

聯合新聞網 / 綜合報導
季後成為自由球員的田中將大，在IG回答合約問題。 路透社
季後成為自由球員的田中將大，在IG回答合約問題。 路透社

田中將大今年結束與洋基7年合約成為自由球員，而受限自由市場流動緩慢，對於新東家仍未有著落，日前田中將大出席活動進行直播，也回應了自身合約的相關問題。

田中將大日前出席知名寢具用品商的活動時，在官方IG直播上與球迷進行互動，也不免俗地被問到合約的情況，田中表示：「我不曉得明年是否會效力同一支球隊，但簽下新合約將會是新的開始，明年會是很重要的一年。」

疫情導致球團財務困難，讓自由市場發展緩慢，許多球員仍在待價而沽，田中也對此般情況感到無可奈何：「但無論我在哪支球隊，我都希望能拿下冠軍，為球隊做出穩定貢獻。」

洋基休賽季極力簽回兩屆打擊王勒梅休(DJ LeMahieu)，而根據媒體報導，勒梅休方已向洋基提出5年35億美元的頂級合約，也代表田中將大重披條紋衣的機率不高，田中本賽季繳出3勝3負、防禦率3.56的表現，預計將吸引球團開價搶人，而遠在日職的老東家東北樂天金鷲也向田中開出總價至少2000萬美元合約，迎接前王牌回歸。

直播 疫情

相關新聞

最強三壘手反成燙手山芋 亞瑞納多轉隊已成定局

誰是大聯盟現役最強三壘手？雖說人選至少有天使的瑞登（Anthony Rendon）、越打越好的印第安人強棒拉米瑞茲（Jose Ramirez）以及攻守俱佳的運動家後起之秀查普曼（Matt Chapma

MLB／下家無著落 田中將大無奈：我還想拿冠軍

田中將大今年結束與洋基7年合約成為自由球員，而受限自由市場流動緩慢，對於新東家仍未有著落，日前田中將大出席活動進行直播，也回應了自身合約的相關問題。 田中將大日前出席知名寢具用品商的活動時，

MLB／入札交涉期限到下周 傳有原航平秘密赴美測試

日本火腿王牌投手有原航平在上個月26日申請入札制度，如今一個月的交涉期限將至，日前有原航平經紀人沃夫(Joel Wolf)表示，至少有7支球隊對他感興趣，而根據日媒報導，有原航平已動身前往美國參加測試

MLB／道奇薪水最高？20年來最低的榜首

大聯盟今年受到疫情影響，進行60場縮水賽季，球員薪資按場次比例支付，也連帶讓團隊薪資大幅下滑，今年30隊總薪資為17.5...

MLB／沙巴西亞大腹便便不見了 網友改稱他「沙帥」

「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）日前出席NBA籃網對陣塞爾蒂克的熱身賽廣播節目，沒想到不只變成「沙瘦」，正裝出席的他將結實身材展露無遺，網友笑稱「沙帥」。 在 Insta

MLB／曾教林子偉蹲捕 前紅襪隊長確診新冠肺炎

紅襪前隊長、現任教練團成員之一的瓦瑞泰克（Jason Varitek），證實確診新冠肺炎，他的太太凱瑟琳透過推特報平安，...

印地安人隊走入歷史 運動場的原住民元素面臨存亡

克里夫蘭印地安人隊日前正式宣佈將更換吉祥物，已使用105年的「印地安人」將在2021年球季結束後走入歷史。即便長久以來的吉祥物爭議將告一段落，但此舉仍引發媒體與球迷的熱烈討論，畢竟北美職業運動至今仍有

兩屆冠軍總管入主費城人 恐也難幫哈波圓冠軍夢

2019年2月，費城費城人大張旗鼓地迎來大聯盟一線頂尖球星哈波（Bryce Harper）。他們砸下13年三億3000萬美金的巨約，才好不容易獲得這名世代級球員的加盟，期待他能搭配上球隊已經經營多年的

遊騎兵勵精圖治勤補強 洛威、道爾各有所長

遊騎兵的「新家」環球人壽球場（Globe Life Field）落成首年，就「因緣際會」成為世界大賽冠軍出爐的地點，更顯得遊騎兵美聯墊底（全大聯盟倒數第二）的戰績有多悽慘悲涼，然而季後的幾項作為，能看

想把王牌史奈爾賣在最高點 光芒積極引各隊上鉤

今年爆冷拿下美聯冠軍的光芒自2008年至今已六度晉級季後賽，其中包括兩次打進世界大賽，堪稱大聯盟甚至職業運動史上最成功的小市場球隊。每年團隊薪資幾乎都是全聯盟倒數一二名，光芒卻能屢屢叩關，其中一大秘訣

菅野智之賣相佳 可望以破十億合約加盟美職球隊

12月8日，日本職棒讀賣巨人隊，正式讓陣中王牌投手菅野智之進入美國職棒入札程序，有意爭取菅野加盟的大聯盟球隊，將有一個月的時間（截至1月7日）競標菅野。成功得標的球隊，能夠獲得菅野的加盟，但也得支付簽

曾是洋基的未來之星 卡諾卻在大都會化為流星

台灣棒球迷對日前因用禁藥再次被禁賽一年的美職棒球星卡諾(Robinson Cano)是不陌生的，一方面他和台灣之光王建民同梯次上大聯盟紐約洋基隊，另一方面卡諾老爸以前在台灣中華職棒統一獅隊和味全龍打過

熱門新聞

NBA／等不到FIBA發函 林書豪加盟勇士遺憾破局

NBA／林書豪加盟尚有一線生機 傳勇士將窮盡一切管道

中職／寬鬆洋將政策的苦果 先發土投將唱生存悲歌

屏東城市隊教練團成形 找來黃龍義蕭任汶余進德

NBA／趕在提前續約期限 庫茲瑪3年約續簽湖人

NBA／5年2.05億美元 爵士中鋒戈貝爾頂薪續約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。