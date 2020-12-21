MLB／下家無著落 田中將大無奈：我還想拿冠軍

田中將大今年結束與洋基7年合約成為自由球員，而受限自由市場流動緩慢，對於新東家仍未有著落，日前田中將大出席活動進行直播，也回應了自身合約的相關問題。

田中將大日前出席知名寢具用品商的活動時，在官方IG直播上與球迷進行互動，也不免俗地被問到合約的情況，田中表示：「我不曉得明年是否會效力同一支球隊，但簽下新合約將會是新的開始，明年會是很重要的一年。」

因疫情導致球團財務困難，讓自由市場發展緩慢，許多球員仍在待價而沽，田中也對此般情況感到無可奈何：「但無論我在哪支球隊，我都希望能拿下冠軍，為球隊做出穩定貢獻。」

洋基休賽季極力簽回兩屆打擊王勒梅休(DJ LeMahieu)，而根據媒體報導，勒梅休方已向洋基提出5年35億美元的頂級合約，也代表田中將大重披條紋衣的機率不高，田中本賽季繳出3勝3負、防禦率3.56的表現，預計將吸引球團開價搶人，而遠在日職的老東家東北樂天金鷲也向田中開出總價至少2000萬美元合約，迎接前王牌回歸。