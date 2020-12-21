MLB／入札交涉期限到下周 傳有原航平秘密赴美測試

日本火腿王牌投手有原航平在上個月26日申請入札制度，如今一個月的交涉期限將至，日前有原航平經紀人沃夫(Joel Wolf)表示，至少有7支球隊對他感興趣，而根據日媒報導，有原航平已動身前往美國參加測試。

2020賽季有原航平取得8勝9負、防禦率3.46的成績，不過效力火腿6年內，有原航平一共拿下60勝，成績實屬穩定，而正值球技巔峰的他也是大聯盟球團鎖定的對象。

日前有原航平悄悄赴美進行測試，向各球團展現自己投球實力，而去年跨海挑戰大聯盟的日籍球星筒香嘉智及秋山翔吾也曾赴美接受測試，甚至有球團為了測試筒香是否能勝任多重守位，安排他以三壘手身分出賽。

本月26日為有原航平申請入札交涉的最後期限，日前在球迷見面會上有原表示：「等待報價的感覺既是焦慮，也很期待，我也希望事情能盡早落幕。」