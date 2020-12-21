最強三壘手反成燙手山芋 亞瑞納多轉隊已成定局

誰是大聯盟現役最強三壘手？雖說人選至少有天使的瑞登（Anthony Rendon）、越打越好的印第安人強棒拉米瑞茲（Jose Ramirez）以及攻守俱佳的運動家後起之秀查普曼（Matt Chapman），但球迷腦中首先浮現的八成還是洛磯球星亞瑞納多（Nolan Arenado）。也的確，若論實績跟穩定性，誰也比不上這位年年金手套獎（自新人年至今已獲頒八座）、三度拿下全壘打王（雖說洛磯的高海拔幫了不少忙）並榮獲四座銀棒獎肯定的洛磯球星。也因為不論攻守，亞瑞納多都是三壘手甚至所有球員中的佼佼者，洛磯老闆才願意在去年季前捧出一紙八年2.6億美金的天價合約，讓亞瑞那多成為史上平均年薪最高的打者（不過隔年就被瑞登及楚奧特（Mike Trout）超越）。

然而形勢比人強，就像美國人常說的：「每個人都有可能被收買，只看數字多寡（Every man has his price）。」就連棒球之神貝比魯斯（Babe Ruth）都會被紅襪送去洋基了，任何球員同樣都有可能被交易，端看老闆想不想、別隊出得了什麼樣的籌碼而已。跟亞瑞納多續約後，洛磯戰績反倒一瀉千里。雖說他身手依舊，去年照樣轟出41發全壘打，OPS .962也創生涯新高。但棒球畢竟是九個人的運動，神獸級的楚奧特都無法靠一己之力送天使進季後賽了，何況亞瑞納多？

在連兩年挺進季後賽、2018年甚至只差一場勝利就能問鼎史上首座分區冠軍後，洛磯這兩季都掉到分區第四，勝率只有四成三左右。對已無心戀戰的洛磯老闆來說，在球隊進入重建的當下再付高薪給亞瑞納多顯然已無意義，反而趁他還算年輕尚有交易價值時早早將他送走才是正辦。也因此今年球季還沒結束，洛磯準備交易亞瑞納多及另一位年輕球星游擊手史托瑞（Trevor Story）的傳聞就盛囂塵上。

洛磯近年的超暴力打線一直無法將他們送進季後賽，球團高層有些心灰意冷，因此不只是亞瑞納多，強打游擊手史托瑞也可能送走。 2020 Topps Bunt 球員卡

頭一個被認為可能出手交易亞瑞納多的不是別人，正是近年來只要一有大牌球星傳出交易風聲總會被點到名的道奇。原因無他，年初從紅襪弄來超級球星貝茲（Mookie Betts）的道奇出來混全憑三樣東西——出手夠狠、錢多、新秀多。放眼全大聯盟，交易籌碼能夠匹配貝茲、亞瑞納多這等球星並且吞得下他們天價薪資的，除了道奇之外寥寥可數。再加上自家明星三壘手透納（Justin Turner）在球季結束後成了自由球員且已「高齡」36歲，道奇確實有需要在三壘位置多加盤算。

不過道奇是否有意是一回事，洛磯肯不肯將頭號球星送到同區勁敵手上才是真正問題。即便道奇可能開出的條件最好最速配，洛磯仍須考量自家球迷觀感以及將來對戰長期被亞瑞納多「修理」的可能性。再加上道奇雖說家大業大，在高額豪華稅的嚇阻下，預算畢竟不是沒有上限。在簽下貝茲後，道奇新一季的團隊薪資已逼近兩億，距離豪華稅門檻也只剩頂多一千多萬的運作空間。從種種跡象來看，據稱今年虧損達一億以上的道奇都不至於在此時此刻有太大動作。

在道奇之後，最令人期待會有重磅級補強的莫過於剛被華爾街億萬富翁柯恩（Steve Cohen）入主的大都會。身為長年死忠大都會球迷，剛接手的柯恩老早就信誓旦旦表示要讓這隻球隊「再度偉大」。而身價破百億、在職業運動球隊老闆中僅次於NBA快艇東家前微軟執行長巴爾默（Steve Ballmer）的他也確實有這個本錢。既然所有人都預期大都會會在這個冬天大灑幣，而三壘又是他們這幾年「最軟的一塊」。交易亞瑞納多，跟自家重砲手阿隆索（Pete Alonso）組成一三壘的豪華組合外加全壘打王打線，也就成了最夯的話題。

大都會近年多是投高打低，在國聯東區被國民、勇士輪流欺負，好不容易培養出年輕強打阿隆索，如果能再補進亞瑞納多，可憐的先發投手群必能受益很多。 2020 Topps 球員卡

但柯恩也說了：「我可以跟你保證我們會表現得像隻大市場球隊，但我們會像個『醉醺醺的水手』（註：不是水手隊）一樣亂灑錢嗎？不，我們不會。」在大都會創隊隔年出生，從小看著這隻球隊長大的柯恩並不打算像另一位財大氣粗的紐約棒球隊老闆——已過世的老史坦布瑞納（George Steinbrenner）一樣，一買下洋基就四處亂砸錢。相反地這位縱橫股海多年的對沖基金經理人在老謀深算的總裁奧德森（Sandy Alderson）協助下，所花的每分錢都將講究CP值。如此一來，亞瑞納多是否符合他們心目中的重建主力人選就大成問題。

首先當然是亞瑞納多身在洛磯勢必要背負的「原罪」——打擊數據被高海拔嚴重美化的問題。雖說即便「下了山」，亞瑞納多仍是一位出色的打者，他的生涯主客場OPS（.985/.793）還是有將近兩成的巨大差距。偏偏大都會主場花旗球場又處於另一個極端，是有名的「打者墳場」（亞瑞納多在花旗球場的OPS只有.684，不過這跟大都會投手的實力也有關）。亞瑞納多如果真來到大蘋果，打擊表現會下修到什麼程度，顯然是大都會無法掌握的一大未知數。

其次29歲的亞瑞納多雖說並不算老，但以打者的生涯曲線來說也已過了巔峰期，尤其他今年嚴重下滑的成績更令人憂心。亞瑞納多這一季不論是傳統或進階數據幾乎全數掉到新人年以來的新低。不但OPS只有.738，保送、強勁擊球的比例以及擊球初速等最不常有嚴重波動的數據也都退步不少。雖說今年亞瑞納多出賽時間只有往年三分之一不到，表現不如往常也可能是受疫情影響。但種種跡象都讓亞瑞納多成了風險大幅升高的「商品」。

基於以上原因，此時此刻可能不是交易亞瑞納多的最佳時機，其實洛磯對此也應心知肚明。只不過凡事都講究「醞釀」，早早拋出有意交易亞瑞納多的風聲對洛磯來說有利無弊。現階段他們仍可靜觀其變坐等各隊出價，或者等到球季開打，亞瑞納多又一次打出令人信服的成績後再來促成交易。不過無論如何，這位攻守俱佳的頂尖三壘手繼續當洛磯「山大王」的日子顯然已經進入倒數階段。