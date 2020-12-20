MLB／沙巴西亞大腹便便不見了 網友改稱他「沙帥」

「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）日前出席NBA籃網對陣塞爾蒂克的熱身賽廣播節目，沒想到不只變成「沙瘦」，正裝出席的他將結實身材展露無遺，網友笑稱「沙帥」。

40歲的前MLB投手沙巴西亞在球員時期以粗壯的身材與穿著鬆垮的制服聞名，當時的他體重足足有136公斤。

2019年退役的沙巴西亞之前就宣布退休後要「肉體改造」，日前出席NBA籃網對陣塞爾提克的熱身賽廣播節目，同時將相片同時上傳至個人IG，網友紛紛留言讚道，「太帥了！」、「這身材完全看不出是40歲的人。」、「100分！」