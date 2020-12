MLB／曾教林子偉蹲捕 前紅襪隊長確診新冠肺炎

紅襪前隊長、現任教練團成員之一的瓦瑞泰克(Jason Varitek),證實確診新冠肺炎,他的太太凱瑟琳透過推特報平安,也呼籲大眾重視防疫,「我們認為已經做了所有正確的事,但新冠病毒還是找到了入侵的方式。」

瓦瑞泰克為紅襪2004、2007年奪冠班底,過去以隊長身分率領團隊,退休後則在球團內擔任總經理特助,偶爾也會協助捕手訓練,像是台將林子偉的蹲捕訓練,就是由瓦瑞泰克所指導。

