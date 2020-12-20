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MLB／曾教林子偉蹲捕 前紅襪隊長確診新冠肺炎
紅襪前隊長、現任教練團成員之一的瓦瑞泰克（Jason Varitek），證實確診新冠肺炎，他的太太凱瑟琳透過推特報平安，也呼籲大眾重視防疫，「我們認為已經做了所有正確的事，但新冠病毒還是找到了入侵的方式。」
瓦瑞泰克為紅襪2004、2007年奪冠班底，過去以隊長身分率領團隊，退休後則在球團內擔任總經理特助，偶爾也會協助捕手訓練，像是台將林子偉的蹲捕訓練，就是由瓦瑞泰克所指導。
Every time we have a Blizzard/Nor’easter/ Snowstorm you guys know I always give out #Varitek Autographs and some Memorabilia for fun on twitter.— Catherine Varitek (@CatherinVaritek) December 16, 2020
This year, I’m going big... how about a Christmas Morning Zoom call from “The Captain”?!
Stay tuned 🎄🎅🏻 ❄️ ⛄️ #RedSox
瓦瑞泰克在新球季將有新任務，紅襪剛在11月宣布，他將卸下制服組的工作，進入教練團，作為全職教練。
今天瓦瑞泰克的妻子先帶來先生確診的壞消息，凱瑟琳表示，「正當我們認為已經做了所有正確的事，但新冠病毒還是找到了入侵的方式，Jason的新冠肺炎檢測結果呈現陽性，他現在狀況還不錯，現在正自我隔離中。」
她也懇求大眾，「務必在假期加強防疫，戴好口罩、保持社交安全距離，以及勤洗手。」
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