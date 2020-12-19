MLB／大谷重回輪值還不夠！ 麥登向球團喊多補先發投手

曾幫助光芒奪下隊史首座美聯冠軍，也帶領小熊破除百年無冠窘境的鬼才教頭麥登(Joe Maddon)，今年轉戰洛城仍無法提振戰績，天使已連續六年被排除在季後賽大門外，日前麥登也向球團喊話，希望球隊能多補些先發投手。

麥登日前接受媒體訪問，透露每天都會與天使新任總管梅納西(Perry Minasian)進行交談，也對球隊所規劃網羅的選手名單中感到樂觀其成：「我喜歡這些名字，我很期待球隊能夠做些補強，特別是先發投手，不只是一位，我們需要很多先發投手，這也是我們談話的主要內容。」

投手深度不足一直是近年來天使最頭痛的問題，季後也針對牛棚補強，向紅人換得伊格列西亞斯(Raisel Iglesias)，近日也簽下了克勞迪歐(Alex Claudio)，然而對於補強先發投手依舊毫無動靜。

麥登也表示新球季將會繼續使用6人先發輪值開季，而日籍好手大谷翔平也預計將成為輪值一員，對於這位投打二刀流恢復狀況，麥登表示大谷已經開始投球訓練：「他的表現非常好，我希望他能趕上開季，這取決於他的健康狀況，目前我聽到的一切都很好，沒有任何負面情況。」