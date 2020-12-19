MLB／光芒繼續小資操作 簽下前國聯冠軍賽MVP

持續朝著「開源節流」的目標前進的光芒，今(19)日與先發投手瓦卡(Michael Wacha)達成1年300萬美元合約協定，填補摩頓(Charlie Morton)離去的輪值空缺。

瓦卡大聯盟生涯前七年皆在紅雀度過，在2015年曾入選明星賽，去年轉投大都會表現不理想，出賽8場僅投出1勝4負、6.62防禦率，不過瓦卡職業生涯成績尚稱穩定，也讓光芒願意以「開福袋」性質方式簽下。

2013年首度登上大聯盟的瓦卡，在季後賽就扛下先發輪值的重任，國聯分區系列賽第四戰面對海盜隊首次在季後賽登板，繳出7.1局失1分的優質表現，幫助球隊免於被淘汰，而瓦卡在國聯冠軍系列賽的演出才是經典，兩次先發面對當年賽揚獎得主、道奇王牌投手克蕭(Clayton Kershaw)，第一次先發主投6.2局無失分，最終紅雀以1比0獲勝，第二次先發他則是7局無失分，不但再度拿下勝投，也幫助球隊打進世界大賽，瓦卡也以13.2局無失分的可怕成績拿下國聯冠軍系列賽MVP。