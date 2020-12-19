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MLB／「他太貴了紅人買不起」 包爾推特駁斥假新聞

聯合新聞網 / 綜合報導
網路上相當活躍的包爾(Trevor Bauer)駁斥他將不會重回紅人的說法。 美聯社。
網路上相當活躍的包爾(Trevor Bauer)駁斥他將不會重回紅人的說法。 美聯社。

幫助紅人奪得隊史第一座賽揚獎的強投包爾(Trevor Bauer)休賽季動向受人關注，預計將會獲得頂級合約，而稍早「MLB Network」的記者海曼（Jon Heyman）表示，包爾水漲船高的身價對紅人來說太貴了，這位賽揚強投將會琵琶別抱，不料隨後卻遭包爾打臉。

海曼在推特上發文表示：「不用太過於驚訝，包爾對於紅人來說太貴了，所以明年他將效力其他隊伍，不過紅人不用覺得太遺憾，他以亮眼表現幫助球隊打進季後賽，也成為隊史首位塞揚獎投手，若他被其他球隊簽下，紅人還能拿到一支選秀籤。」

隨後海曼的貼文也遭包爾本人轉發，駁斥了他將不會重回紅人的說法：「消息來源呢？關於我合約的消息都是由我的經紀人瑞秋(Rachel Luba)處理，我錯過她的貼文了嗎？或這只是一則假新聞呢？」

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