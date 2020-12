MLB／「他太貴了紅人買不起」 包爾推特駁斥假新聞

幫助紅人奪得隊史第一座賽揚獎的強投包爾(Trevor Bauer)休賽季動向受人關注,預計將會獲得頂級合約,而稍早「MLB Network」的記者海曼(Jon Heyman)表示,包爾水漲船高的身價對紅人來說太貴了,這位賽揚強投將會琵琶別抱,不料隨後卻遭包爾打臉。

海曼在推特上發文表示:「不用太過於驚訝,包爾對於紅人來說太貴了,所以明年他將效力其他隊伍,不過紅人不用覺得太遺憾,他以亮眼表現幫助球隊打進季後賽,也成為隊史首位塞揚獎投手,若他被其他球隊簽下,紅人還能拿到一支選秀籤。」

Not a shock, Trevor Bauer is too expensive for Reds. So he will be pitching elsewhere next year. Still, they shouldn’t have too many regrets. He got them to the playoffs and pitched a gem when there, and he won the Reds first Cy Young Award. Plus, they will get a draft pick.