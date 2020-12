MLB／遭兩位南韓重砲寫新猷 「國王」虧崔志萬該給錢

賽揚名投「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)在水手榮耀無數,本季轉戰勇士後卻因新冠病毒而選擇退出賽季,而生性開朗的赫南德茲也時常與選手打鬧開玩笑,近日南韓強打崔志萬也分享與這位兩屆防禦率王之間的有趣互動。

2016年崔志萬作客南韓YouTube頻道表示,2016年當他還在天使時首度登上大聯盟,生涯第三度先發便從赫南德茲手中敲出生涯首安,上壘後也受到這位名投當場祝賀:「Felix對我笑說,因為從他手中敲出首安,跟我要1000塊美元,我才沒有給他。」,而當時水手一壘手也是南韓籍的李大浩。

此外,赫南德茲也是南韓強打秋信守創下紀錄的苦主,當時效力印地安人的秋信守對上赫南德茲敲出陽春彈,同時也是生涯首轟,帶領印地安人以1:0完封水手。

事實上,生性活潑開朗的赫南德茲就常與隊友間相互打鬧,與退役球星貝爾崔(Adrian Beltre)之間的搞笑互動,更是讓球迷印象深刻。

Felix Hernandez and Adrian Beltre are friendship goals.



(compilation inspired by @Ben13Porter) pic.twitter.com/tIrI8BvCIL