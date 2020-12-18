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MLB／遭兩位南韓重砲寫新猷 「國王」虧崔志萬該給錢
賽揚名投「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)在水手榮耀無數，本季轉戰勇士後卻因新冠病毒而選擇退出賽季，而生性開朗的赫南德茲也時常與選手打鬧開玩笑，近日南韓強打崔志萬也分享與這位兩屆防禦率王之間的有趣互動。
2016年崔志萬作客南韓YouTube頻道表示，2016年當他還在天使時首度登上大聯盟，生涯第三度先發便從赫南德茲手中敲出生涯首安，上壘後也受到這位名投當場祝賀：「Felix對我笑說，因為從他手中敲出首安，跟我要1000塊美元，我才沒有給他。」，而當時水手一壘手也是南韓籍的李大浩。
此外，赫南德茲也是南韓強打秋信守創下紀錄的苦主，當時效力印地安人的秋信守對上赫南德茲敲出陽春彈，同時也是生涯首轟，帶領印地安人以1:0完封水手。
事實上，生性活潑開朗的赫南德茲就常與隊友間相互打鬧，與退役球星貝爾崔(Adrian Beltre)之間的搞笑互動，更是讓球迷印象深刻。
Felix Hernandez and Adrian Beltre are friendship goals.— Danny Vietti (@DannyVietti) January 20, 2020
(compilation inspired by @Ben13Porter) pic.twitter.com/tIrI8BvCIL
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