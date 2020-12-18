MLB／林子偉競爭者增加 雙城簽下韓裔工具人

雙城季後補強動作不斷，繼簽下旅美好手林子偉後，陸續補進7位球員，其中以前洋基工具人瑞夫史奈德(Rob Refsnyder)與林子偉功能最為類似，兩人將在春訓一同競爭替補工具人的位置。

一位雙城隨隊記者透露，球隊已與這7位球員簽下附帶春訓邀請的小聯盟合約，而現年29歲的瑞夫史奈德大聯盟生涯效力過洋基、藍鳥、光芒和遊騎兵，打擊並不出色的他以多功能守位著稱，在岡薩雷茲(Marvin Gonzalez)、亞德里安薩(Ehire Adrianza)成為自由球員後，雙城也積極補強板凳球員，先後簽下林子偉、瑞夫史奈德等內外野兼修的好手。

其餘6位球員全數皆為投手，分別為洛爾（Derek Law）、米納亞（Juan Minaya）、庫勒姆（Danny Coulombe）、泰利斯（Tomas Telis）、法雷爾（Luke Farrell）及斯帕克曼（Glenn Sparkman）。