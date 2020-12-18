MLB／MVP變成自殺棒 教頭掛保證葉力奇將捲圖重來

過去幾年繳出MVP身手的釀酒人明星外野手葉力奇(Christian Yelich)，然而在2020賽季所打出的成績可說是判若兩人，荒腔走板的表現也招致球迷批判，而釀酒人總教練康索(Craig Counsell)則為子弟兵緩頰，堅信葉力奇將會重拾過往風采。

身穿釀酒人球衣的前兩年，葉力奇拿下各兩次的國聯打擊王、銀棒獎，並斬獲一座MVP，戰功可說是相當輝煌，但葉力奇在2020賽季陷入大低潮，繳出打擊率2成05、12轟及22分打點的慘烈成績，本壘板紀律嚴謹的他帳面上雖然依舊有著3成56上壘率，但長打實力驚人的葉力奇，只靠保送上壘可不是釀酒人找他來的原因。

對於葉力奇如此反常的表現，康索則對子弟兵相當有信心，表示葉力奇將在下賽季捲土重來：「每個人都在問葉力奇怎麼回事，他沒有答案，我也無法解釋這個問題，葉力奇並不希望如此(指慘烈成績)，但我相信他會整頓好，他要做的就是適度調整自己，並確保在開季時恢復狀況。」

今年同樣表現不佳的釀酒人外野手布勞恩(Ryan Braun)，日前已遭買斷合約，效力釀酒人14年的他有可能就此高掛球鞋，康索也坦言布勞恩不在陣中，明年休息室的氣氛將會有所不同：「在過去的三年裡，布勞恩發揮了老將價值，帶領球隊闖進季後賽，我認為這是他可能將結束職業生涯前最重要的亮點，這確實令人印象深刻。」