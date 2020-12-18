MLB／歲月不等人 太空人王牌韋蘭德拚下季復出

2020年賽季太空人王牌投手韋蘭德(Justin Verlander)於開幕戰奪勝後，驚傳右前臂拉傷而進入傷兵名單，隨後更是在球隊爭奪季後賽門票的緊張時刻宣布動Tommy John手術，預計得等到2022年才能復出賽場，不過太空人總管克里克(James Click)表示，這位兩屆賽揚獎得主希望在下賽季就能重回戰場。

一般來說接受Tommy John手術需要12至14個月恢復，也意味著韋蘭德將缺席整個2021年賽季，但對餘這位年近不惑的賽揚名投，屆時身體恢復狀況如何仍不得而知，而韋蘭德也有意在提前在下賽季拚復出。

克里克接受媒體採訪表示，韋蘭德確實打算明年回歸陣中，但他也坦言，韋蘭德的復健時間表將會相當緊湊：「我認為他恢復的比預期還快，像他這樣老經驗的投手，我們並沒有給他太多建議。」

韋蘭德在2019年季前以2年6600萬美元續留太空人，如果後年順利站在投手丘，屆時可能不是身穿太空人戰袍來效力。