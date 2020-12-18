印地安人隊走入歷史 運動場的原住民元素面臨存亡

克里夫蘭印地安人隊日前正式宣佈將更換吉祥物，已使用105年的「印地安人」將在2021年球季結束後走入歷史。即便長久以來的吉祥物爭議將告一段落，但此舉仍引發媒體與球迷的熱烈討論，畢竟北美職業運動至今仍有球隊是以北美原住民作為吉祥物。除了印地安人隊外，大聯盟的亞特蘭大勇士隊、NHL的芝加哥黑鷹隊及NHL的堪薩斯酋長隊都還存在著北美原住民吉祥物的爭議

原住民吉祥物在北美職業運動有相當悠久的歷史，亞特蘭大勇士隊自1912年波士頓時期就開始以「勇士」作為吉祥物，後來搬到密爾瓦基及亞特蘭大後仍繼續沿用。印地安人則是用自1915年。NFL的華盛頓紅人隊今年改叫華盛頓美式足球隊，「紅人」這個名稱自1933年波士頓時期就開始使用，1937年搬到華盛頓後一直用到今年才走入歷史。

終結原住民隊名的運動使於1970年代，鼓吹者認為這是對原住民的刻板印象與偏見，並把原住民視為野蠻的象徵。另一方的意見則認為這是對原住民有正面的刻劃，像是他們的戰鬥精神、強壯、勇敢與奉獻，也有人認為運動歸運動、政治歸政治，反對者只是為了達到政治正確罷了。

在北美原住民團體的積極抗議下，印地安人隊終於決定要改名。 歐新社資料照片

1990年代初，反對運動開始受到全國關注，主因是1991年世界大賽有勇士隊參與，1992年超級盃則有紅人隊參戰，兩場賽事都在明尼蘇達州的明尼亞波里斯舉行，而該市有相當多的原住民人口。

被台灣球迷戲稱為「笑臉人」的印地安人前隊徽瓦荷酋長(Chief Wahoo)也同時引起爭議，為了達到政治正確，1994年柯林頓總統到印地安人主場開球時便避免戴著有瓦荷酋長圖案的球帽，而改戴印著字母「C」的帽子登場。停用瓦荷酋長隊徽的聲浪不斷，2016年世界大賽是壓垮「笑臉人」的最後一根稻草，那年打進世界大賽的印地安人隊受到國際性的關注，因此隊徽受到放大性的檢視。2018年初，印地安人隊宣佈瓦荷酋長隊徽會在球季結束後正式走入歷史，該年戴著印地安人隊球帽進入名人堂的湯米(Jim Thome)，其銘牌上的帽子使用的隊徽就是大寫C。

今年美國黑人喬治˙弗洛伊德(George Floyd)之死引發了一連串的示威運動，北美許多具爭議性的名稱都被迫改名，華盛頓紅人隊和印地安人隊都在這波運動中被檢視，其中紅人隊7月就換掉了吉祥物。當時一個價值6200億美元的投資團體寫信給紅人隊的主要贊助商耐吉、聯邦快遞與百事可樂，慫恿他們要求紅人隊更改隊名。此舉奏效，耐吉將紅人隊的商品從他們官網下架，紅人隊別無選擇，最終被迫改名。

勇士隊著名的戰斧文化與戰斧歌同樣引發爭議。今年七月，在紅人隊與印地安人隊受到更名檢視之際，勇士隊宣佈不會更改隊名，但戰斧文化的存廢則尚在考慮。去年國聯分區系列賽，有原住民血統的紅雀投手海爾斯利(Ryan Helsley)在勇士主場聽到戰斧歌便認為這是對原住民的偏見。

勇士隊原本的隊徽(左)也是遭到原住民的強烈抗議，在1987年改為現行的斧頭樣式(右)，但還是被認為有歧視的味道。 1985 Fleer、1991 Fleer 球員卡

隨著印地安人隊的改名，未來可預見的是原住民元素在職業運動會越來越少。但在我們看到原住民元素逐漸消失的同時，同樣以種族或民族作為吉祥物的明尼蘇達維京人隊、波士頓塞爾提克隊及紐約洋基隊，或許也存在種族或民族的刻板印象，但卻較少被提及。這波原住民吉祥物改名聲浪是為了消除偏見還是政治正確，仍值得深思。